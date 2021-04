Mohlo by se zdát, že určitá bohorovnost trenéra klubu z Velkomeziříčska vyplývá z postavení jeho celku v tabulce nedohrané podzimní části východní skupiny 1. A třídy.

Loňskému nováčkovi druhé nejvyšší krajské soutěže se totiž, stejně jako před rokem, dařilo výborně a patří mu třetí příčka.

K prvnímu společnému tréninku by se měli sejít tuto středu. „Zatím se mají kluci připravovat sami, každý dle svých možností. Dal jsem jim ještě nějaký čas na to, aby si trošku dohnali kondici,“ potutelně se pousmál Kružík.

Má to snad znamenat, že by měl nějaké indicie o špatné připravenosti některých svých oveček? „Mám určité zprávy, že to u některých nebude s jejich fyzičkou úplně ideální. Navíc kluky za ty roky samozřejmě znám, proto si to dokážu celkem dobře představit,“ sdělil.

Rozhodně to ovšem neznamená, že by hrající kormidelník s bohatými zkušenostmi z vyšších soutěží, ještě v dresu Velkého Meziříčí, neměl připravený plán pro následující týdny.

Navíc má poměrně velkou výhodu v širokém kádru, který má k dispozici. „Začneme nejprve po menších dávkách, protože nechceme jít do rizika možného zranění klíčových hráčů. Je nás dost, proto se můžeme při trénincích různě rotovat,“ potvrdil.

Pokud se potvrdí informace, které Kružík má, neměl by podzimní kádr jeho celku utrpět žádnou ztrátu. „O ničem zatím nevím. Každý sice trošku brblá na současný stav, ale věřím, že jakmile venku pořádně vysvitne sluníčko, všichni se opět zapojí do tréninkového procesu,“ vyslovil své přání.

Optimistou je také v opětovné rozběhnutí soutěží. „Věřím, že ty potřebná čtyři kola se během května či června odehrají. Případná přípravná utkání jsem ale zatím neřešil,“ dodal Kružík.