Předposlední Žirovnice přivítá od 15.00 jen o příčku lépe postavenou Novou Ves. Oběma celkům se v letošním ročníku vůbec nedaří, případná výhra by tak mohla jeden či druhý mančaft do závěru podzimu nakopnout.

Hlavní příčina dosavadních neúspěchů je při pohledu na statistiky jasná. Na Pelhřimovsku na sebe dnes narazí dvě nejhorší defenzivy soutěže. „Neustále o tom mluvíme, ukazujeme si chyby na videu, ale bez pozitivní změny,“ postýskl si kouč Slavoje Roman Hřib.

Ani celek ze Žďárska na tom není o moc lépe. „Je opravdu hrozné, z čeho a kolik gólů dostáváme. Inkasujeme až neuvěřitelně snadno,“ mračil se trenér Nové Vsi Petr Nedvěd.

Žirovnice dokázala z uplynulých osmi kol vytěžit pouhých pět bodů. „Zápas proti Nové Vsi je klasickým duelem o šest bodů. Oběma celkům se letos nedaří, proto bude výsledek hodně důležitý. Hrajeme doma, potřebujeme vyhrát,“ neskrýval kormidelník Slavoje.

Naposledy jeho svěřenci prohráli derby na půdě nováčka z Pacova 1:3. Navíc přišli o gólmana Vojtěch Koláře, pro něhož derby skončilo předčasně po srážce se spoluhráčem dvěma vyraženými zuby a zlomeným nosem.

V závěrečné třetině první poloviny sezony by Žirovnice potřebovala bodovat. „Bylo by by skvělé, pokud by se nám podařilo třikrát zvítězit. Dostat se na nějakých čtrnáct či patnáct bodů, to bychom brali. Mohli bychom se pak klidněji a lépe připravit na jaro,“ přiznal Hřib.

Důležitost zápasu si ovšem uvědomují také v Nové Vsi. „Zcela jednoznačně půjde o utkání, které se označuje jako boj o šest bodů, to je fakt,“ potvrdil Petr Nedvěd.

Toho v posledních týdnech trápí velké starosti se sestavou. „Je to pořád dokola. Třeba před týdnem jsem dva dny sháněl hráče na to, aby nás bylo aspoň jedenáct. Je to doslova katastrofa, bohužel ani teď to není o moc lepší,“ postěžoval si.

Taktika pro sobotní duel se tak bude odvíjet od toho, koho bude mít zkušený lodivod k dispozici. „Chybí nám sedm lidí, přičemž se vesměs jedná o klíčové opory týmu. Před týdnem byli v Okříškách v základní sestavě čtyři kluci, které jsem celý týden neviděl na tréninku. Ze tří náhradníků pak byli dva hráči, kteří sedí na lavičce i v našem béčku,“ popisoval.

Omluvenky počítá i před zápasem v Žirovnici. „Co platí v neděli, neplatí v pátek, co platí v pátek, neplatí o den později. Některé hráče jsem neviděl už pět týdnů,“ kabonil se Nedvěd.

Zajímavé souboje nabídne 10. kolo také ve špičce tabulky. Vedoucí Okříšky budou první místo hájit na půdě ex-divizní Bystřice nad Pernštejnem. Z nedělního programu vysvítá duel v Pacově, kde druhý Slavoj odpoledne přivítá třetí Fotbalovou školu Třebíč.

KP VYSOČINY - 10. KOLO

SOBOTA: Rapotice – Žďár B, Žirovnice – Nová Ves, Bystřice nad Pernštejnem – Okříšky, Kamenice nad Lipou – Nové Město B (vše 15.00).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Velké Meziříčí B (10.30, hřiště Stáj), Ledeč nad Sázavou – Chotěboř, Pacov – FŠ Třebíč (oba 15.00).