Už v sobotu od 15.00 vyběhne ke svému utkání proti pátému Sapeli Polná aktuální lídr elitní krajské soutěže. Fotbalisté Okříšek vyhráli pětkrát za sebou, po posledním zisku tří bodů ovšem jejich trenér nebyl úplně spokojený.

Výhra 1:0 v Bystřici nad Pernštejnem byla hodně vydřená. „Musíme se zlepšit, jinak by nás hráči Sapeli vytrestali. Poslední výhra byla šťastná, Bystřice nás docela potrápila,“ přiznal kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Druhým tahákem sobotního programu bude souboj fotbalistů sedmé Chotěboře a třetí Kamenice nad Lipou. Bodový rozdíl mezi oběma kluby činí v nesmírně vyrovnané horní polovině tabulky pouhé tři body.

Celek z Havlíčkobrodska by rád přerušil sérii tří zápasů, v nichž získal pouhý bod. „Kamenici jsme při posledním vzájemném utkání zdolali. Od té doby však soupeř provedl změny v kádru, navíc má jiného trenéra,“ poznamenal lodivod Chotěboře Martin Jakeš.

Jeho ovečky jakoby letos trošku svazovala nálepka jednoho z favoritů tohoto ročníku. Obzvlášť to platí pro domácí zápasy. „Přijde mi, že venku hrajeme otevřenější fotbal. Naopak doma jsme jakoby svázanější. Nyní ale nejsme na špici tabulky, proto bychom mohli jít do zápasu klidnější,“ věřil.

V závěrečné třetině podzimní části čekají na Chotěboř ještě čtvrté Rapotice, šestý Pacov a nakonec druhá FŠ Třebíč. Na jednu stranu nároční protivníci, současně ale možnost se, v případě úspěchů, v tabulce posunout do nejvyšších pater.

To si uvědomuje i trenér Chotěboře. „Poslední čtyři kola jsou pro nás všechny velkou výzvou. Jsem moc rád, že to los takhle rozdal, bude jen na nás, jak k tomu kluci přistoupí. Chceme si to se všemi otevřeně rozdat a získat co nejvíce bodů,“ doplnil Jakeš.

V neděli vyběhnou ke svým zápasům 11. kola hráči všech dosavadních pěti nejhorších celků soutěže. Hlavně ve Velkém Meziříčí a Nové Vsi dojde na veledůležité souboje.

Už ve 14 hodin přivítá poslední rezerva Velkého Meziříčí desátou Ledeč nad Sázavou. V případě první výhry v sezoně by se domácí celek v tabulce dotáhl na mužstva před sebou.

O hodinu později začne okresní derby, v němž předposlední Nová Ves hostí ex-divizní Bystřici. „Stejně jako před týdnem v Žirovnici, také nyní nás čeká zápas o šest bodů. Bystřice vyměnila trenéra a co jsem viděl jejich poslední zápas proti Okříškám, nečeká nás nic jednoduchého,“ řekl kouč Nové Vsi Petr Nedvěd.

Toho více zajímá výkon jeho svěřenců. „V první řadě musíme začít u sebe. Není možné, abychom prohráli tak, jak minule v Žirovnici. Tam jsme měli vést po půli o tři branky a bylo by hotovo. Pokud budeme dělat to, co máme, můžeme hrát téměř s každým,“ dodal Nedvěd.

KP VYSOČINY - 11. KOLO

SOBOTA: Žďár B – Pacov, Chotěboř – Kamenice nad Lipou, Okříšky – Sapeli Polná, Nové Město B – Rapotice (vše 15.00).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Ledeč nad Sázavou (14.00), Nová Ves – Bystřice nad Pernštejnem, FŠ Třebíč – Žirovnice (oba 15.00).