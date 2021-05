Těm totiž, výrazně také vlivem řádícího covidu-19 uvnitř kádru, podzimní část východní skupiny 1. A třídy vůbec nevyšla.

Jediný bod z osmi zápasů však žádnou paniku v Radešínce nevyvolal. „Jsme ve fázi přestavby týmu, kdy hlavně potřebujeme hrát,“ sdělil trenér Martin Mužátko.

Proto jej současný stav, a to i přesto, že klubu zřejmě pomůže k záchraně, moc netěší. „Vím, že to možná bude znít zvláštně, ale my jsme nyní v takovém stavu, kdy pro nás záchrana 1. A třídy opravdu není prioritou. Že by nás ale těšilo, se takto zachránit, to se říci nedá,“ vysvětlil.

V podobném duchu hovořil také předseda klubu z Novoměstska. „Momentální síla kádru není na potřebné úrovni. Proto jsme reálně počítali s tím, že může přijít pád do 1. B třídy. Kádr se omlazuje a chvíli trvá, než se podaří zkušené borce nahradit,“ popisoval Libor Skryja.

V případě sestupu by jej však ani on nebral jako nějakou ostudu. „Pokud nás sestup nemine, budeme chtít kádr konsolidovat a především zapojit naše dorostence, kterých nyní máme docela dost. V nižší soutěži by se mohli lépe adaptovat,“ sdělil.

Příčiny postupného výkonnostního poklesu ovšem vidí předseda Radešínky také v jiných okolnostech. „Po postupu do 1. A třídy před třemi roky možná přišlo na kluky určité sebeuspokojení. K tomu se ale přičítá také jejich pracovní vytížení. Hodně jich pracuje třeba v Brně, takže na tréninku se všichni sejdou jen jednou v týdnu,“ upozornil Skryja.