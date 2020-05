Bylo těžké přijmout takový dárek v současné době?

Pochopitelně když jsem přebíral tým, tak jsme nemohli čekat, jak se situace vyvine. Samozřejmě jsme rádi, že jsou Okříšky i nadále v krajském přeboru, ale doufám, že se tahle sezona již nebude opakovat. Věřím, že ta následující bude lepší a se záchranou nebudeme mít problémy.

K týmu jste nastoupil teprve v lednu. Absolvoval jste s ním zimní přípravu a pár přípravných zápasů. Teď získáte více času. Může vám to pomoci s detailnějším poznáním hráčů?

Vždycky je lepší znát tým déle, to je jasné. Nebudu říkat, že to nepomůže, ale nějakou zásadní výhodu v tom nevidím. Kolikrát se stane, že trenér spadne do něčeho rovnýma nohama a musí hned reagovat. Navíc každý fotbalista chce hrát a riziko sestupu prostě bývá.

V zimní přípravě jste zkoušel hráče na různých postech, které nemají tak zažité…

Je důležité je poznat z více stran.

Nebojíte se, že budete označován jako trenér „záchranář“? Psychicky náročné chvíle jste zažíval v poslední době více než jiní trenéři.

Náročné to bylo zejména v Třebíči. Byl to tým, který dvě sezony před tím hrál třetí ligu. Já jsem ale věděl, do čeho jdu.

Byla vaše pozice v zimní přestávce srovnatelná s tou v Třebíči před rokem?

Okříškám nevyšel podzim, sešlo se hned několik věcí najednou. Limitující byla zejména zranění, ale tým byl dobře připravený. Svou kvalitou kádru i zázemím do krajského přeboru Vysočiny jednoznačně patří. To se ukazovalo v předchozích sezonách. Jak říkám, na podzim to byla jen shoda okolností.

Stejně jako ostatní týmy, i vy jste v Okříškách zahájili přípravu. Jaký má ráz?

Určitě je volnější. Není kam se hrnout, kam spěchat. Tréninky jsou spíše hravější, udržujeme herní návyky, zkoušíme střelbu. Na nějakou kondiční část je čas. Taktice se také věnujeme jen okrajově.

Řada vašich trenérský kolegů si pochvaluje, že hráči mají po pauze skvělou tréninkovou docházku. Je to i váš případ?

Je znát, že klukům fotbal chyběl. Všichni jsou na fotbal natěšení, scházíme se ve čtrnácti patnácti lidech. S tím musím být rozhodně spokojený. Doufám, že to hráčům vydrží co nejdéle.

Jak bude vypadat blízká budoucnost?

Budeme pokračovat v tomto stylu až do doby dovolených. V polovině června si zpestříme přípravu zápasem s Želetavou. V červenci pak začne všechno nanovo.