První změnou byl jeho začátek. Čtvrtý celek podzimní tabulky krajského přeboru totiž začal s nabíráním fyzické kondice až v závěru třetího lednového týdne.

„První týden pro mě ale byl opravdu velkým zklamáním, protože jsme trénovali pouze v sedmi či osmi lidech,“ láteřil trenér Nové Vsi Radek Šikola, kterého hned na úvod příliš nepotěšil ani nečekaný konec jedné z dlouholetých opor defenzivy.

„Aktivní kariéru se rozhodl ukončit Josef Šandera, což byla na kraji obrany naše stálice. Samozřejmě mě to mrzí, bude obtížné jej nahradit, na druhou stranu jeho důvody chápu. Má malé dítě a na jaře začíná stavět rodinný dům,“ vysvětlil lodivod celku z Novoměstska.

Zvýšené tréninkové dávky, které Radek Šikola svým svěřencům avizoval již po konci podzimní části, tak už polyká kádr bez třicetiletého obránce.

„Ten úvod pro mě byl rozčarováním, ale na posledním tréninku už jsme byli prakticky kompletní. Navíc mě pozitivně překvapilo, s jakou energií kluci začali polykat ten objem. Bylo vidět, že o Vánocích pouze nejedli cukroví,“ usmíval se Šikola, který, opět premiérově, nejprve začal s dvěma tréninkovými jednotkami týdně.

„Na ten rozjezd by to mělo stačit, ale odteď už budeme chodit trénovat třikrát týdně. Ačkoliv ty nabírané objemy fyzické kondice jsou větší, budeme se letos více věnovat také dalším činnostem. K nim využijeme lázně v Novém Městě, kde jednou týdně absolvujeme kruhové tréninky v posilovně a zaměříme se také strečinkové a pilatesové cviky,“ nastínil kouč Nové Vsi.

Náhradou za končícího Josefa Šanderu by měly být návraty několika dlouhodobě zraněných hráčů.

„Na podzim chybějící záložníci Jan Starý s Ondřejem Šanderou už trénují a zátěž zvládají naplno. To samé pak platí také u vracejícího se obránce Tomáše Novotného,“ pochvaluje si Šikola.

Dorazí posila?

Ten stále vyhlíží možné posílení obrany o zkušeného hráče z vyšší soutěže. Jednání ovšem nejsou jednoduchá.

„Věřím, že se to podaří dotáhnout do úspěšného konce. V tuto chvíli je to na vzájemném vyjednávání obou klubů,“ krčí rameny dvaapadesátiletý trenér.

Ke čtyřem už napevno domluveným přípravným utkáním pak zřejmě ještě jeden přibude. Zájem o konfrontaci s krajskou elitou na Vysočině projevili v Tišnově.

„S ním se ale určitě bude hrát někdy uprostřed týdne. Dál tedy platí, že herní přípravu zahájíme 16. února utkáním proti diviznímu Žďáru. Do té doby se budeme dál zaměřovat na fyzičku,“ předestřel trenér Nové Vsi.

Vrcholem přípravy pak bude týden před začátkem jarních odvet soustředění v Luhačovicích.

„Jak už jsem avizoval, letos bude více zaměřené na rychlostní vytrvalost, ale především na vypilování taktiky naší hry,“ doplnil Radek Šikola.