Rozhodování prý nebylo jednoduché. „Po konci Petra Nedvěda jsme opět uvažovali o trenérovi zvenčí, protože nyní ve Vsi není příliš možností, kdo by mohl muže převzít. Nakonec se ale ukázalo, že nejjednodušší bude, když se týmu ujmu já,“ popisoval Šandera, který v klubu už několik let vykonává funkci hospodáře.

Důvody byly prosté. „Znám kluky i prostředí, v létě se pak můžeme k této otázce vrátit. Záležet bude i na tom, jakou soutěž budeme hrát, ale i jak to kluci pojmou,“ vysvětloval.

Šanderův mandát je tady zatím omezený jen na následující tři měsíce. „Jaro odtrénuji já a pak se uvidí. Vyhodnotíme si, co se reálně podaří uhrát, protože je jasné, že hrajeme o záchranu, jsme hodně namočení. V zimě je obtížné někoho shánět, nikdo se moc nehrne k mužstvu, které hraje o záchranu, navíc v zimě se dá těžko posilovat,“ zdůraznil.

Cíle pro druhou polovinu sezony jsou z pohledu dvanáctého celky tabulky přeboru jednoduché. „Chceme se co nejdříve dostat ze sestupových vod. Tabulka je ale hodně namačkaná, nebude to nic jednoduchého, je možné, že to bude boj až do posledního kola,“ uvědomoval si.

Do jarní části už půjde Nová Ves bez útočné jedničky posledních sezon. František Kovář se totiž vrací do Moravce. „Fanda má delší dobu problémy s kolenem, které mu nedovolí hrát na úrovni krajského přeboru. Proto se vrací do Moravce, kde to chce ještě zkusit aspoň v okresu,“ potvrdil Šandera.

Kdo jej na hrotu útoku nahradí? „Možnosti tu jsou. Naplno trénuje Honza Šandera, stejně tak i Václav Novotný, navíc se vrátil Honza Starý. Všichni jsou klasickými hroťáky, jsou to silovější typy. Na ně budeme spoléhat, pokud jde o střílení branek,“ naznačil.

V zimní přípravě Nová Ves podlehla Vrchovině 1:4, Skuteč zdolala 4:3 a naposledy béčku Velkého Meziříčí podlehla 1:2. „První dva zápasy byly dobré. Proti Meziříčí jsme ale podali špatný výkon, ten zápas nás vrátil na zem,“ přiznal Šandera.