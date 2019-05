Dalším klubům se příliš nevedlo. Bohdalov doma zklamal proti Velkému Beranovu, také o tři branky podlehla Nedvědice o postup bojujícím Moravským Budějovicím. Štěpánov pak nestačil na béčko Polné.

V. BÍTEŠ B – MĚŘÍN 0:2

Rezerva Velké Bíteše nastoupila v silně kombinované sestavě, v níž bylo hned několik dorostenců. Hosté toho využili a šli do vedení v 17. minutě, po centru se skluzem před gólmanem Sovou prosadil Kuřátko – 0:1. Klíčový okamžik zápasu přišel ve 22. minutě, kdy domácí stoper Kerber nesmyslně kopl do ležícího hráče hostů a po zásluze šel předčasně pod sprchy. Hráči Měřína přesilovku využili až po změně stran, v 56. minutě střelou za velkým vápnem zvýšil na 0:2 Souček. Jedinou šanci na korigování měl Loup, ale neproměnil ji, pak už se zápas v podstatě jen dohrával.

Góly: 17. Kuřátko, 56. Souček. Rozhodčí: Terber. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (22. Kerber). Diváci: 60. Poločas: 0:1. V. Bíteš B: Sova – T. Pelán, Kopáček, Kerber, O. Švanda – Horký, Nekuda, Svoboda, Fila (54. Chadim) – Pelikán (55. Smejkal), Loup (88. Lunda). Měřín: J. Hladík – Polák, Láznička, Kuřátko (76. Vokurka), Netolický, Souček, Kružík, Kožený (66. Pololáník), Bublán, Beran, Doležal (58. Jonáš).

POČÍTKY – LUKA N. J. 2:0

Od první minuty určoval nováček z Počítek tempo hry, naopak hosté se k zakončení prakticky nedostávali. Domácí šli do vedení v 18. minutě, Tomáš Ločárek efektně uvolnil Halámku, který z otočky otevřel skóre zápasu – 1:0. Z dalších šancí SK Transformátor už ale nezahřmělo a tak se šlo do kabin za nejtěsnějšího vedení svěřenců trenéra Františka Šustra. Po změně stran domácí trošku polevili v koncentraci a hosté se dvakrát dostali do nebezpečné situace, která zaváněla brankou. To hráče Počítek nakoplo a dvanáct minut před koncem přišla pojistka na zisk tří bodů. František Toman centroval a Jurnečka v poklidu potvrdil výhru domácích.

Góly: 18. Halámka, 78. Jurnečka. Rozhodčí: Sýkora. ŽK: 0:0. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Počítky: Šobej – Sláma, Odehnal, Řeháček, Beneš – F. Toman, Mašek, T. Ločárek, Jurnečka (89. Hájek) – Halámka (60. O. Toman), Zajíček (46. Kuřítko).

NEDVĚDICE – M. BUDĚJOVICE 1:4

První poločas nabídl vyrovnanou podívanou, do vedení ale šly hostující Moravské Budějovice. Ve 36. minutě se do míče za velkým vápnem opřel Kosmák a poslal svůj celek do vedení. Další branky padaly až po změně stran. V 52. minutě namířil míč placírkou k tyči Petr Sytař a vyrovnal na 1:1. Z vyrovnání se Nedvědice radovala jen pět minut, nedůrazný odkop domácí obrany využil Benda a vrátil hostům vedení – 1:2. Na rozdíl dvou branek pak zvýšil Horecký, který hlavou lízl rohový kop na zadní tyč. Ten samý hráč se pak o deset minut později prosadil po totožné situaci a stanovil skóre na konečných 1:4.

„Vzhledem k průběhu hry je pro nás konečný výsledek až příliš krutý. Rozhodla produktivita, protože na rozdíl od nás Budějovice své šance dokázaly využít,“ hodnotil prohru kapitán SK Pernštejn Michal Havlíček.

Góly: 52. P. Sytař – 36. Kosmák, 57. Benda, 64. a 74. Horecký. Rozhodčí: J. Rosický. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Poločas: 0:1. Nedvědice: Havlík – Jirásek (84. Haviger), Houdek, Trdý, Bracek, P. Sytař, Škutchan, Havlíček, Mareš (65. M. Pachlopník), Vašíček (66. Pokorný), Prudký (76. J. Sytař).

BOHDALOV – VELKÝ BERANOV 0:3

Hráči Velkého Beranova se na Žďársku představili jako velice kvalitní a pohyblivý mančaft, který šel ve 36. minutě do zaslouženého vedení, z trestného kopu se prosadil Svoboda. Domácí měli pouze jedinou vážnější příležitost, ale Koukal neuspěl. Po změně stran se fotbalisté Bohdalova zvedli, pomohla jim k tomu i situace z 54. minuty, v níž musel předčasně pod sprchy vyloučený Smejkal. Jenže v deseti hrající hosté trestali z brejkových situací, v 64. minutě se opět prosadil Svoboda – 0:2. Ten samý hráč pak završil tři minuty před koncem hattrick, opět z rychlého brejku.

„Naprosto zasloužená prohra, doufám ale, že nás to probudí. Tentokrát to od nás nebylo ono,“ mrzelo trenéra Vítězslava Machatku.

Góly: 36., 64. a 87. Svoboda. Rozhodčí: Maar. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (54. Smejkal). Diváci: 120. Poločas: 0:1. Bohdalov: Velín – A. Fabík, Novotný, Chalupa, Večeřa – A. Neuman, Šimek, Doležal, P. Neuman – Boháček (46. L. Krčál), Koukal.

POLNÁ B – ŠTĚPÁNOV 5:1

Veledůležitý záchranářský duel fotbalistům Štěpánova nevyšel. Na hřišti rezervy Polné totiž už po půli prohrávali o dvě branky. Po čtvrthodině hry otevřel skóre z pokutového kopu Smutný, o šest minut později přidal druhou branku Jelínek. Ani po změně stran to s Železáři nevypadalo lépe. V 50. minutě si vstřelil vlastní branku Hrubeš a bylo jasné, že tentokrát bude pro klub z Bystřicka k bodům hodně daleko. Podruhé v utkání se pak gólově prosadili Jelínek se Smutným, alespoň čestného úspěchu poté v 69. minutě dosáhl hostující Ostrovskyi.

Góly: 16. a 65. Smutný (oba z PK), 22. a 57. Jelínek, 50. Hrubeš (vlastní) – 69. Ostrovskyi. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 2:4. Diváci: 68. Poločas: 2:0. Štěpánov: Dinga – Ostrovskyi, Hrubeš, Novák, Ilchyshyn, Sedláček, Kubica, Karásek, Sabadashka, Kutnyk, Ludvík.