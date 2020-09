V sobotním utkání sice byly k vidění pouze dvě branky, vedle toho ovšem také hned tři červené karty.

Dvě na straně domácího souboru. „Pan rozhodčí, podle mého s dobrým úmyslem pustit plynulost hry, to od začátku trošku nezvládal. Karty rozdával nerovnoměrně, hodně to rozvířilo emoce na hřišti i obou lavičkách. Tím, že jsme vyhráli, tak to vnímám poměrně v klidu. Ale prohrát tento zápas, asi bych se hodně zlobil,“ přiznal kouč Žďáru Pavel Kubiš.

S jeho slovy souhlasil také kormidelník Herálce. „Sudí to poněkud nezvládl. Upřímně musím přiznat, že za ten samý zákrok, za který musel předčasně pod sprchy domácí gólman, toho našeho nechal na hřišti,“ sympaticky sdělil Zdeněk Cach mladší.

Do druhého dějství vstupovali hráči Herálce v početní výhodě. Bezgólový stav však paradoxně zlomil domácí soubor. „Z našeho nedůrazu v defenzivě vyplynuly dvě chyby, které Žďár potrestal. Byť domácí hráli v deseti, prakticky jsme je nedostali pod tlak,“ uznal Cach.

Vítěznou branku zápasu zařídil necelých dvacet minut před koncem stoper Srnský. Chvíli poté šlo pod sprchu po jednom hráči na obou stranách. V závěru pak přidal pojistku Lhoták. „Kvůli velké marodce v našem kádru, ale také u áčka, jsme postavili sestavu plnou mladíků. Vsadili jsme na to, že Herálec uběháme, vyplatilo se to,“ těšilo Kubiše.

1. A TŘÍDA – SKUPINA A

8. kolo: Štoky – Nový Rychnov 3:3, 41. Kohout, 85. Starý, 90. Houdek – 13. Faltýnek, 31. Faltýnek, 50. Čech, Světlá n. S. – Leština 3:2, 64. Štros, 67. Štros, 73. vl. Čuřík – 40. Piskač, 49. Mišovic, Košetice – Kostelec 4:2, 9. Mazanec, 68. Bumbálek, 73. Mazanec, 90+1. Bumbálek – 15. Zadražil, 55. Zadražil, Mírovka – Havl. Brod B 2:7, 76. Němec, 88. Semelka (PK) – 4. Časta, 39. Henek, 51. Štědrý, 55. Synecký, 81. Tuhý, 83. Henek, 87. Karlík, Rozsochatec – Kamenice n. L. 2:3, 8. Venc (PK), 41. vl. Dejmek – 11. Filípek, 16. Filípek (PK), 20. Filípek (PK), Telč – Černíč 3:3, 36. Kujal, 53. Novák, 73. Kujal – 17. Lacina, 57. Čermák, 82. Janoušek, Třešť – Humpolec B 0:2, 51. Kříženecký, 63. Maršík.

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

8. kolo: Nové Město B – Budišov-Nár. 3:2, 17. Dobrovolný, 41. Šmída, 57. Šmída – 47. Horký, 49. Nováček (PK), Rad. Svratka – Počítky 2:3, 16. Jinek, 20. Pekárek – 22. Jurnečka, 41. Jurnečka, 80. vl. Starý, Jemnicko – Dukovany 3:3, 57. Koutný, 86. Krejča, 88. Tesař – 34. Prokeš, 51. Dúcký, 66. Dúcký, Rapotice – Moravec 6:2, 20. Sobotka, 31. Kučera, 39. Sobotka, 45. Sobotka, 51. Laš, 56. Sobotka – 17. Černý, 77. Juračka, Žďár B – Herálec 2:0, 73. Srnský, 87. Lhoták, Kouty – Dobronín 1:1, 83. Nestrojil – 27. Pospíchal, Želetava – Měřín 2:1, 32. Čurda, 58. Vladeka – 22. Beran.

1. B TŘÍDA – SKUPINA A

8. kolo: Lučice – Pacov 3:1, 41. Lančarič, 48. Svoboda, 89. Lančarič – 16. Gavrecký, Světlá B – Ždírec B 3:3, 13. Křikava, 25. Šmíd, 46. Šmíd – 53. Tlustý, 71. Malínský, 82. Bílek, Lípa – Pohled 2:1, 4. Provazník, 46. Provazník – 79. Slanař, Havl. Borová – Havl. Brod C 2:3, 31. Veselský, 44. Němec – 14. Novotný, 47. Tůma (PK), 78. Teplan, Chotěboř B – Habry 3:1, 12. Hlaváček, 26. Krédl, 52. Odvářka (PK) – 65. Melechovský, Batelov – Ant. Důl 3:0, 69. Ehrenberger, 72. Havlíček, 82. Koreš, Svratka – Tis 0:2, 13. Miřátský, 24. Benda.

1. B TŘÍDA – SKUPINA B

8. kolo: Stařeč – Rudíkov 2:4, 10. Kaňka, 61. vl. Malec – 14. Malec, 45. Malec, 49. Trnka, 52. Pažourek, Stonařov – Mor. Budějovice 5:3, 6. Kozojed, 18. Škrdla, 30. Příhoda, 71. Příhoda, 88. Vacek – 44. Horecký, 56. Horecký, 70. Stehlík, FŠ Třebíč – V. Bíteš B 5:0, 5. Jindra, 22. Adam, 34. Adam, 50. Bukáček, 55. Kratochvíl, Bohdalov – V. Beranov 1:3, 20. Koukal – 7. Havlín, 77. Eliáš, 80. Havlín, Jaroměřice n. R. – Sl. Polná B 4:3, 1. Staněk, 24. Záturecký, 36. Melán, 42. Prokeš – 16. Vampola, 63. Čaloud, 78. Čaloud, Hamry n. S. – Nedvědice 1:4, 37. Havlík – 3. Šikula, 33. Vašíček, 61. Mareš, 87. Pokorný, Přibyslavice – Luka n. J. 2:2, 26. Kvych, 79. Matějek – 35. Bulant, 42. Kreigsmann.