Přitom úvodní dva debakly 0:5 se Speřicemi a 1:5 v Třebíčí nic podobného nesignalizovaly. „Rozjezd jsme měli hrozný, to je fakt. Přes léto nám vypadlo snad šest obránců a my najednou museli přebudovat celou obranu,“ popisoval Jiří Babínek.

Svému celku ovšem i přes nepovedený začátek věřil. „Byl jsem přesvědčený, že naše kvalita opravdu odpovídá tomu, abychom do toho pátého místa hráli. Především ofenzivní síla mančaftu je více než solidní,“ popisoval.

Podzimní potvrzení vydobytých pozic. Fotbalisté Nové Vsi opět prohání favority

A potvrdilo se to. „Ne snad, že bychom potom hráli bez chyb, ale především vzadu jsme se zlepšili. Možná nám ta facka z úvodu v konečném důsledku pomohla. Kdybychom začali střídavými výsledky, asi by nás to nedonutilo něco s defenzivou udělat a plácali bychom se někde ve středu tabulky,“ spekuloval.

Nejvíce se to potvrdilo především při domácích výhrách nad favority z Pelhřimova a Nové Vsi. „Ono je pro trenéra jednoduší, když má mužstvo připravit na takové soupeře. To mají hráči motivaci jasnou. Kdežto když doma končíte podzim proti Ledči, kterou jste týden před tím na jejím hřišti porazili, je to mnohem obtížnější. Hráči už byli myšlenkami na závěrečné a také to podle toho dopadlo,“ zlobil se Babínek nad zbytečnou ztrátou dvou bodů.

Své svěřence ale jinak spíše chválil. „Vedle zlepšení defenzivy mě potěšil v řadě zápasů fotbalový projev týmu. Od obrany, přes zálohu, jsme se snažili o konstruktivní rozehrávku, také útočníci dobře pracovali. Chtěli jsme takto hrát i za cenu, že občas prohrajeme, s tím se musí počítat,“ sdělil.

Změní nyní ambice? O divizi budeme přemýšlet, prozradil trenér Speřic Holenda

Nezapomněl ovšem ani na některá podzimní negativa. „Velkým diletantstvím byla prohra v Třebíči. Podobně hodnotím vyloučení Szaba na hřišti Přibyslavi, kdy jsme díky tomu, že jsme hráli sedmdesát minut v deseti, přišli o dva body,“ prozradil.

Jak se letos na podzim pozdávala zkušenému trenérovi úroveň nejvyšší krajské fotbalové soutěže na Vysočině? „Juniorka Vrchoviny svým příchodem do přeboru jeho kvalitu rozhodně pozvedla, o tom není třeba diskutovat. Prvních šest nebo sedm mančaftů tabulky je velice dobře připravených. U těch dalších je to hodně různé. Třeba naše zápasy proti Chotěboři či Ledči nebyly příliš ke koukání. Jindy to zase bylo hodně dobré. Ale stejně tak se dá dívat i na zápasy v první lize,“přemítal.

Napínavé duely. Horácká Slavia zdolala Porubu, vyhrála rovněž jihlavská Dukla

Dlouhá přestávka se na jednotlivých účastnících nemohla nepodepsat. „Na všech se podepsala dlouhá doba netrénování a nerozehranost. Třeba my jsme ale byli v zápřahu pořád, byť ne vždy na sto procent. Asi i za to jsme byli na podzim odměnění,“ pochvaloval si.

Pro jarní část ovšem kouč Sapeli přehnané ambice nemá. „Přál bych si, aby náš projev dál zůstal fotbalový a byli jsme úspěšní. Pokud nebudeme zápasy ztrácet tím, že do nich nedáme vše, a podaří se držet do pátého místa, budu spokojený,“ prozradil.

A koho tipuje za nejvážnějšího aspiranta postupu do divize? „Ačkoliv jsem velkým příznivcem Nové Vsi, vidím to na souboj Speřic s Pelhřimovem. Zvlášť, když ten angažuje na lavičku Richarda Zemana. Do jejich souboje asi my příliš nezasáhneme,“ dodal Babínek.