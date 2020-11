Jak moc se výsledky a postavení v tabulce blíží předsezonnímu očekávání?

Jsou naprosto totožné. Povedlo se nám obhájit umístění z předešlé zrušené sezony, což jsme chtěli a před sezonou jsme o tom mluvili. Nevyšlo nám jen utkání v Nové Vsi. Tam to trochu zaskřípalo, ale možná nám to paradoxně pomohlo dál. Potvrdilo se, že tým má velkou sílu, která navíc v průběhu podzimu rostla. Můžeme jen litovat, že nebyla možnost půlsezonu dohrát.

Před začátkem sezony jste se sympaticky za nic neschovával. Řekl jste, že chcete být v soutěži dominantní a že vaším cílem je divize. Jak vám bylo po prohře v prvním kole? Neříkal jste si, že jste si na sebe upletl bič?

Vůbec ne. Ani vteřinu. Bezprostředně po zápase jsem přemýšlel nad něčím jiným. Byl jsem naštvaný na rozhodčí a teď s odstupem času nevím, zda to bylo oprávněné. Trošku jsme také zamíchali sestavou, nehráli Pavel Benda a Tomáš Mazáč, což se možná zdálo někomu jako nepochopitelné. Já si ale za tím stál, měl jsem k tomu důvody, přesto jsem přemýšlel, zda to bylo správně. Hlavou mi toho běželo dost. Každopádně nebyl důvod k nějaké panice. Došel jsem k závěru, že jsme v utkání nebyli horší, jen jsme to výsledkově nezvládli. To se občas stane.

Nová Ves se na vás prostě vytáhla. Cítil jste tuhle chuť i od dalších soupeřů?

Vidím to na každém našem soupeři a rozumím tomu. Dva a půl roku jsme v krajském přeboru nahoře, všichni proti nám jdou s tím, že nemají co ztratit. Přitom neděláme nic jiného než oni. Nemáme peníze na to, abychom si vybrali nejlepší hráče v soutěži, ani netrénujeme jinak. Ano, jsme po Třebíči největší město v soutěži, ale podmínky pro práci máme stejné, možná i horší než některé kluby z vesnic. Jen máme výsledky a tudíž nálepku favorita.

Vadí vám tahle pozice?

Přijal jsem ji. Nechci, aby to vypadalo nafoukaně, protože já respektuji každého soupeře. Nechovám se k němu povýšeně, ke každému mám pokoru. Když se bavíme před zápasem i po něm. Na druhou stranu, když máme určitou kvalitu, tak proč s ní nepracovat. Proč se držet při zemi? To je u nás v Čechách sice populární, ale já mám jinou filosofii. Chci být úspěšný a tohle se snažím přenést na hráče. Chci, aby působili na hřišti sebevědomě, aby měli vysoké cíle.

Je jasné, že soupeři v zápasech proti vám mají psychologickou výhodu. Máte recept, jak jim sebrat vítr z plachet?

Musíme hrát tak, aby soupeř zjistil, že šanci nemá. Pomůže rychlý gól. To se ale ne vždycky povede. Každopádně od kluků chci, aby hráli zodpovědně, poskytovali protivníkovi minimum šancí, jít do protiútoku. Když vám někdo za poločas třikrát uteče, tak ani nemusí dát gól, aby si řekl: Hele, ono by to mohlo jít. Pelhřimov je k poražení.

Očividně se vám to daří. Za deset kol jste dostali jen čtyři góly.

Daří, mám z toho radost. O to víc mě mrzí, že jsme dostali dva góly v Nové Vsi. Třetí jsme si dali sami. Gól v Třebíči soupeři přeju. Ztratili jsme míč ve středu hřišti a domácí krásně nás vykombinovali. Tam jsme inkasovali po dlouhé době, ale zaslouženě.

Ty čtyři góly mají jednoho společného jmenovatele. Dostali jste je na hřištích soupeřů. Domácí zápasy v azylu v Kamenici nad Lipou jste zvládli bez sebemenšího zaváhání. Jste tam spokojeni?

Jsme rádi, že máme takový azyl. Hřiště v Kamenici je velké, vyhovuje našemu fotbalu a pokaždé je perfektně připravené. Zázemí v Kamenici je na perfektní úrovni, klubu by slušel krajský přebor.

Zaslechl jsem, že by teď v zimě chtěli končit Michal Naniáš a Pavel Benda. Je to pravda?

S oběma jsme se o tom bavili. To přání vyjádřili a každý z jiného důvodu. V tuto chvíli bych ale nechtěl mluvit v tom smyslu, že končí. Jsme domluveni, že si ještě sedneme a znovu to probereme. Byl bych rád, aby pokračovali. Pokud se přesto rozhodnou skončit, vyčítat jim to nebudu. Dva roky jsem je tu měl a oba mladším klukům ukázali, s jakou poctivostí se dá fotbal dělat.