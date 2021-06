Splnili papírové předpoklady a roli horkého favorita. Jinak se nedělní finálový triumf fotbalistů Nové Vsi v krajském poháru Vysočiny nedá nazvat. Na neutrálním hřišti ve Velkém Meziříčí zdolali Rapotice jednoznačně 6:2. „Oslavy byly pořádné, jak se sluší a patří,“ usmíval se trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

Přesto měl ještě před finále trochu zkaženou radost. Oproti předchozím létům totiž tentokrát vítězové krajských pohárů nezamíří do předkola příštího ročníku českého poháru, hraného pod názvem MOL Cup. „Mrzí mě to, protože jsme se těšili, že na konci července vyzveme nějaký divizní, nebo i třetiligový mančaft. Taková konfrontace by pro nás byla velkou výzvou,“ neskrýval.

Nedělní finálový duel se od prvních minut odehrával podle not fotbalistů Nové Vsi. „Jak jsme očekávali, hrály Rapotice poctivě odzadu, balony převážně nakopávaly a čekaly na svoji příležitost,“ všiml si.

Přesto celek z Třebíčska dokázal rychle odpovědět na přesnou trefu Jana Starého. „Ve středu pole jsme vyklidili prostor a Valsa toho využil k vyrovnání přesnou střelou ze střední vzdálenosti,“ lehce zkritizoval své ovečky.

Inkasovaná branka ovšem hráče Nové Vsi nijak nepoznamenala. „Hráli jsme pořád stejně a brzy šli opět do vedení. V poslední minutě první půle jsme přidali třetí branku, což byl klíčový okamžik celého zápasu,“ komentoval bombu Žáka z dobrých pětadvaceti metrů.

Po změně stran další branky dlouho nepřicházely. „Druhé půle nám poslední dobou moc nejdou, příliš se mi to od nás nelíbilo. Rapotice vysunuly na úplný hrot jejich vysokého kapitána a zkoušeli hrát všechno přes něj,“ popisoval.

V poslední desetiminutovce se ale s dalšími góly roztrhl pytel. Na druhou branku Žáka ještě hosté dokázali odpovědět. „Znovu to bylo po našem zaváhání v defenzivě. Ačkoliv jsme byli vzadu v šesti hráčích, dovolili jsme opět Valsovi, aby korigoval na 2:4,“ mračil se.

Další dvě branky v síti Rapotic už ale vítězství Nové Vsi jen podtrhly. „Rozhodnout jsme mohli daleko dříve, šancí jsme na to měli dost,“ upozornil.

Poté se mohlo v táboře klubu ze žďárského okresu začít slavit. „Oslavy byly pořádné, jak se sluší a patří,“ smál se Pohanka.