VIDĚLI JSME: Výročí podpořil postup. Fotbalový klub v Rozsochách slavil 70 let

VIDEO, FOTOGALERIE/Jen samá pozitiva zažívá v posledních týdnech fotbalový klub v Rozsochách. Muži oddílu ze žďárského okresu se radovali z triumfu v okresním přeboru, díky čemuž se vrací do krajské I. B třídy. A poslední červnovou sobotu klub oslavil sedmdesát let své existence. A stálo to za to, posuďte sami.

