Právě početný exodus po červnovém sestupu z moravskoslezské divize stál za velkými problémy Bystřice také v krajském přeboru. „Odchod deseti či jedenácti hráčů, hlavně těch nejzkušenějších, to s mužstvem zamávalo. Nyní se pokusíme s některými jednat, aby se ještě vrátili do týmu a zkusili mu pomoci,“ naznačil.

Jednu posilu už má jistou. Z divizního Ždírce se po půlroce vrací stoper Svoboda. „To bude velká posila. Na podzim jsem ho viděl ve čtyřech zápasech a ve všech podal výborný výkon. Navíc se oproti dřívějšku hodně uklidnil, za půl sezony viděl jen jednu žlutou kartu, navrch vstřelil tři branky. Ta změna mu prospěla, věřím, že bude naším základním stavebním kamenem,“ doufal Procházka.

Ofenzivní dvojice Sklenář, Prášil, která na podzim nastupovala už pouze za bystřickou rezervu, je další logickou volbou. „Ti kluci už mají rodiny, nějak zaběhnutý život. Na druhou stranu si ale na podzim od toho vyššího fotbalu odpočinuli a já věřím, že nám aspoň pro jaro přijdou pomoci,“ nastínil.

Ve hře je pak návrat ještě jedné byvší opory, která by pomohla vyřešit předposlednímu celku podzimní tabulky přeboru situaci ve středu pole. „Jednám také se záložníkem Lubošem Zbytovským, který už skončil před rokem a půl,“ neskrýval nový lodivod Bystřice.

A na konto sedmatřicetileté dlouholeté opory ještě dodal: „Luboš měl nějaké zdravotní problémy, ale ty je schopen vyřešit. Nejen on, ale i Sklenář s Prášilem mají za sebou spoustu let v divizi či třetí lize, o jejich kvalitách se vůbec nemusíme bavit. Chodím si s nimi dvakrát týdně zahrát bago, takže vidím, co všechno stále umí.“

Pokud by se všichni tři zmínění fotbalisté do kádru vrátili, kvalita Bystřice by razantně stoupla. „Ti kluci už z některých důvodů hrát nechtěli, ale teď věřím, že by se mohli vrátit zpět. Samozřejmě počítám s tím, že nebudou na každém tréninku, stejně tak asi třeba nedají ani všechny zápasy, ale to není problém,“ zdůraznil.

Návrat ostřílených borců by měl pomoci také bystřickým mladíčkům. „Ti mladí na sobě musí dál makat a učit se od těch starších. Určitě nebudu říkat, že tu bylo na podzim všechno špatně, ale na hřišti potřebujete mít také zkušenost. Takhle to ve fotbalu, ale i v hokeji prostě je. A je jedno, zda jde o Bystřici nebo Real Madrid,“ připodobnil.

Realizační tým, který bude mít kouč Bystřice k dispozici, ještě není hotový. „Zatím nemám asistenta. Myslel jsem. že Blaha s Dvořáčkem, kteří podzim dojeli, mi budou pomáhat. Oba ale chtějí dál hrát. Asistenta proto budu dál hledat. Když ho najdu, budu samozřejmě rád, věřím, že během jarní části se mi to podaří,“ dodal Procházka.