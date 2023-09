Takový vstup do nové sezony si v klubu z Novoměstska nepředstavovali ani v těch nejhorších snech. „To rozhodně ne. Na druhou stranu jsme věděli, že nemáme úplně příznivý los, navíc jsme oproti jaru přišli o pět hráčů základní sestavy,“ prozradil trenér Radešínky Martin Mužátko.

Rozhodně největší ztrátou byl odchod špílmachra Martina Pulkrábka do divizní Vrchoviny. „Nejde jen o něj, úplně se nám rozpadla osa mančaftu. V létě skončil Martin Drdla, týden před sezonou se zranil Zdeněk Starý. Ti přitom drželi naši defenzivu. Zraněný je také Víťa Hudák, navíc už během jara odešel Lukáš Dvořák,“ vyjmenovával.

Všechno načal už úvodní zápas, v němž fotbalisté Radešínské Svratky podlehli Nedvědici 3:4, ačkoliv vedli už 3:1. „Za stavu 3:3 jsme šli chvíli před koncem sami na branku, nedali jsme, a z protiútoku domácí rozhodli. Pokud bychom tento duel zvládli, věřím, že dnes máme nějakých sedm či bodů,“ připustil Mužátko, že první duel jeho svěřence psychicky nahlodal.

Poté následovaly prohry s Rudíkovem 2:4, v Počítkách 0:2 a následně dvě domácí porážky 1:3 s Vladislaví a 2:3 proti Moravským Budějovicím. „Rudíkov dobře brání, o tom jsme věděli, bohužel nás potrestal z brejků. V Počítkách jsme obě branky inkasovali z penalt, Vladislav přijela sebevědomá díky plnému počtu bodů. A zápas proti Budějovicím, to byla pomyslná třešnička na dortu,“ hořce se pousmál kouč Svratky.

V nedělním utkání si jeho svěřenci opravdu vypili kalich hořkosti až do dna. „Sedmdesát minut hraješ solidně a zase z toho nic není. Vedli jsme o dvě branky, ale pak jsme během chvíle, po individuálních chybách, náskok ztratili. Když si hosté v poslední minutě stavěli balon k trestnému kopu, už jsem tušil, jak to asi dopadne,“ popisoval poslední prohru.

Šestnáct inkasovaných branek za pět kol, to je hodně špatná bilance. „Gólů dostáváme zbytečně moc, to vidí každý na první pohled. Ale ani směrem dopředu to není žádná sláva,“ komentoval Mužátko.

Trápí se i Pavel Lhoták, autor loňských 27 přesných zásahů. „Vyšel mu skvěle loňský podzim, už jaro ale bylo slabší. On, ale i třeba Požár, citelně doplácí na odchod Pulkrábka,“ všiml si.

Už v sobotu přitom čeká Radešínskou Svratku důležitý duel na půdě předposlední rezervy Staré Říše. „V naší situaci už je každý další duel těžší a těžší. Dobře ale víme, že potřebujeme bodovat,“ neskrýval.

Cíle pro zbytek podzimu jsou jasné. „Po pěti prohrách asi osmkrát nevyhrajeme. Potřebujeme teď uhrát aspoň dvanáct bodů, aby nám ostatní týmy neutekly. Hrajeme o záchranu, to je jasné,“ dodal Mužátko.