Domácí celek řešil před zápasem velké problémy se složením základní sestavy. Nakonec se ji trenérům Sapeli podařilo dát alespoň částečně dohromady. „Mikeše a Fišera se nám dát dohromady nepodařilo. Naopak u Sodomky to vyšlo a třicet minut hrál výborně. Pak ale bylo vidět, že to dál nepůjde a chvíli po změně stran musel střídat. Podobně hráli se sebezapřením další dva hráči,“ popisoval předseda TJ Sapeli Jiří Babínek.

Ten považoval výhru svého celku za zaslouženou. „Za mě jsme byli, kromě úvodních patnácti minut, lepším celkem. Mohli jsme zvítězit i vyšším rozdílem, protože šancí jsme měli určitě více. Hráči, co nastoupili, předvedli výborný výkon,“ ocenil tým Babínek.

První branka šlágru padla krátce po uplynutí čtvrthodiny hry. Přetažený balon po standardní situaci vracel Vícha hlavou před branku. Ten se k němu odrazil zpět a zkušený obránce ranou na přední tyč otevřel skóre zápasu – 1:0.

Za dalších deset minut bylo vyrovnáno. Standardní situaci rozehrál Voráč, balon posadil na hlavu Peciny, který bez problémů zavěsil – 1:1. „Zápas splnil přesně to, co jsem od něj očekával. Byl to především boj, mnoho fotbalového k vidění nebylo,“ komentoval trenér Slavoje Polná Lukáš Adamec.

Další branky se pětistovka diváků dočkala chvíli po změně stran. A potřetí hrála klíčovou roli standardní situace. Po rohovém kopu se uvnitř velkého čtverce hostujícího týmu bojovalo o balon, vítězně z tohoto souboje vyšel domácí kapitán Boháček a vrátil Sapeli vedení – 2:1. „Martin u nás hraje už šestým rokem, ale toto byl jeho první mistrovský gól v našem dresu. Radost z něj měl skutečně obrovskou,“ usmíval se předseda TJ Sapeli.

Druhý celek tabulky musel poněkud otevřít hru, což byla voda na mlýn domácích. Definitivní rozhodnutí přišlo necelou čtvrthodinu před koncem. A i tentokrát propukla gólová radost po standardní situaci. Po rohu Mužíka zakončoval Poul – 3:1.

Po předchozích pěti výhrách v řadě tak fotbalisté Slavoje Polná vyšli bodově naprázdno. „Jsme samozřejmě zklamaní, ale nedá se nic dělat. Tentokrát to nebylo o fotbalu, rozhodovaly boj a standardky. Klíčový byl druhý gól soupeře, po něm hráči Sapeli úplně zavřeli defenzivu a my se do ní nedokázali dostat. Jedeme dál, zápas byl velkou zkušeností pro naše mladé kluky,“ hodnotil Adamec.

Na straně vítězného celku nebyla radost pouze z výsledku derby, ale také ze skvělé atmosféry, která v nedělním dopoledni na hřišti ve Stáji panovala. „Drtivá většina lidí, co přišla, řešila jen fotbal. Bylo to ze strany diváků naprosto korektní a úrovni utkání výborná návštěva jen přispěla. Kdyby takové počty diváků byly na zápasech častěji, bylo by to jen a jen dobře. Hráčům se muselo hrát moc dobře,“ dodal Babínek.