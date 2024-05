Dalšího gólu se již fanoušci, kteří měli možnost vidět domácí utkání svého celku po měsíční pauze, nedočkali. Oslav důležitých tří bodů ano. „Mohlo to ale být z naší strany ještě lepší,“ netajil trenér Jiří Skála. „Důležité jsou ale tři body.“

Herálec totiž hrál více než půlhodiny o deseti po vyloučení svého kapitána Milana Boháče. Právě Boháč navíc předtím neproměnil pokutový kop. „Celé jaro nás trápí neproduktivita,“ povzdechl si kouč.

OBRAZEM: Oslava fotbalu žen ve Velkém Meziříčí. Pohár vybojovaly hráčky Slavie

Ta je jednou z příčin výše zmíněné nelichotivé série bez vítězství. „Důvodem je i velká marodka v týmu. Potřebovali bychom také zlepšit náš herní projev,“ vypočítává nedostatky Skála.

Poslední tříbodový zisk herálecké fotbalisty potěšil i z toho důvodu, že je nyní čeká soupeř z nejtěžších. Duel na půdě lídra skupiny ze Šebkovic. „Tam bude hodně těžké získat body,“ připouští s úsměvem Skála.

Jeho svěřenci mohou ale být v relativním klidu, ve středu tabulky nemají akutní záchranářské starosti. K čemuž přispěla i středeční výhra.

Souhrn 1. A třídy: Pohled v trháku, Šebkovice nevyužily další remízy Bedřichova

A pokud vás zaujala poznámka o měsíční absenci domácího utkání, v Herálci se nehrálo ani v posledním kole. Utkání s Dukovany muselo být odloženo pro nezpůsobilou hrací plochu kvůli silné průtrži.

Tým tak čeká ještě jeden vložený zápas, v pátek jedenatřicátého května. „Pokud nehrajeme pátek, neděle víckrát za sebou, jako se nám to stalo v loňském ročníku, není to takový problém. Jinak je to ale na hráče velký nápor a síly pak rychle docházejí,“ uvědomuje si Jiří Skála.