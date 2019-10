Sobotní utkání několika zvratů překvapivě vyznělo pro fotbalisty trápícího se Moravce. Rapotice šly v závěru první půle do vedení po trefě matadora Matouška, zkraje druhé půle však během tří minut zařídili obrat Marek Kachlík se Svobodou. To samé se po hodině hry podařilo i domácím, Jakub Kachlík ale v 78. minutě vyrovnal – 3:3. Když už se zdálo, že se budou body dělit, rozhodl Černý, pojistku na zisk tří bodů pak připojil svojí druhou trefou v zápase Svoboda.

„Sestavu jsme horko těžko lepili, ti co nastoupili, však zahráli výborně. Do branky tak musel při zranění všech tří gólmanů zaskočit Juračka. Branky jsme začali střílet až po změně stran, škoda jen výpadku okolo hodiny hry. Dokázali jsme se ale zvednout a zápas otočit v náš prospěch,“ pochvaloval si hrající trenér Moravce Martin Černý.

Góly: 45. a 63. Matoušek, 61. Palát – 51. M. Kachlík, 54. a 90. Svoboda, 78. J. Kachlík, 88. M. Černý. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 2:2. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Moravec: Juračka – Hanák (66. Kříž), Ondráček, Červinka, Hlushchenko, J. Kachlík, M. Kachlík (83. Pipa, 87. Válek), M. Černý, Chlubna, Svoboda, Štěpánek.

POČÍTKY – MĚŘÍN 4:2

Okresní derby začalo pro Počítky tím nejlepším možným způsobem. Už po třech minutách hry šly totiž po brance Svobody do vedení, které ve 35. minutě ještě zvýraznil Filippi – 2:0. Okamžitě po změně stran přidal třetí branku SK Transformátor Jurnečka, po hodině hry šel navíc Měřín po vyloučení Koženého jen do deseti. Beran přesto dokázal vykřesat jiskřičku naděje – 3:1. Definitivní rozhodnutí přinesla 80. minuta, v níž se podruhé v utkání prosadil Jurnečka. Hosté už pak stihli pouze korigovat na konečných 4:2 gólem Součka.

Góly: 3. Svoboda, 35. Filippi, 46. a 80. Jurnečka – 67. Beran, 84. Souček. Rozhodčí: Holub. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (63. Kožený). Diváci: 75. Poločas: 2:0. Počítky: Beneš – Sláma, Řeháček, Landsman, P. Ločárek – Jurnečka, T. Ločárek, Mašek (60. Zajíček), Svoboda – Filippi (90. Kachlík), Kuřítko (85. Toman). Měřín: J. Hladík – Bublán, Souček, Kožený, Matoušek, Kuřátko (60. Polanský), Procházka, Kružík, Doležal (66. Kafka), Beran, Netolický.

HERÁLEC – JEMNICKO 0:3

Po většinu zápasu sice fotbalisté Herálce měli balon na svých kopačkách, jenže co to bylo platné, když góly dávali hosté. Ti v 17. minutě zahrávali po zbytečném faulu trestný kop blízko velkého vápna a Koutný balon zakroutil do branky – 0:1. Ve 34. minutě se špatně domluvil stoper Herálce s gólmanem Bednářem a výsledkem byla druhá branka v domácí síti. Hráči Herálce i ve druhé půli dál zahazovali své příležitosti a čtvrt hodiny před koncem dostali definitivní direkt, šťastným střelcem byl Menčík – 0:3.

„Lepší produktivita rozhodla zápas ve prospěch Jemnicka. Hloupými chybami jsme hostům v první půli doslova darovali dvě branky, naopak my jsme se v koncovce vůbec neprosadili,“ trápilo trenéra Herálce Zdeňka Cacha.

Góly: 17. Koutný, 34. Toman, 76. Menčík. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (87. Svěrák). Diváci: 200. Poločas: 0:2. Herálec: Bednář (38. Ptaszek) – Uchytil, Cach, Okurka, Černý, Veselský (82. Bříza), Bureš, Boháč, Kovář, Suchý (46. Hamák), Slováček (73. Škorpík).

N. MĚSTO B – DUKOVANY 3:1

Hned ve 4. minutě se po rohovém kopu prosadil Jiří Veselý a poslal juniorku Vrchoviny do vedení. Ve 36. minutě byl ve velkém čtverci hostů faulován obránce Bača a Polnický z penalty zvýšil na 2:0. Krátce po změně stran však domácí obrana vyrobila hrubku a Prokeš okamžitě snížil. Rozhodnutí přinesla 77. minuta, Slavíček míč prodloužil na Chytrého, který prostřelil gólmana Dukovan.

„Proti těžkému soupeři jsme podali dobrý výkon, škoda jen zahozených příležitostí. Stejně tak mrzí i inkasovaná branka, která padla po zbytečné chybě stopera. Jinak ale spokojenost se třemi body,“ usmíval se kouč juniorky Nového Města Petr Follprecht.

Góly: 4. J. Veselý, 36. Polnický (PK), 77. Chytrý – 54. Prokeš. Rozhodčí: Šrámek. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Nové Město B: Maňák – J. Veselý, Bača, Poul, Blažíček (87. Skryja), V. Veselý, Slavíček, Polnický, Liška (28. Chytrý), Boušek (72. Kutra), Zambe (62. Šmída).

KOUTY – R. SVRATKA 4:3

Na branky bohaté utkání načal v 10. minutě proměněnou penaltou Růžička. Mužátko ve 22. minutě vyrovnala, tři minuty před pauzou ale vrátil Koutům vedení Coufal. To ovšem nebylo vše, protože Radešínka slepenými góly Pekárka a znovu Mužátka ještě do poločasové přestávky otočila – 2:3. O výhře domácích rozhodl po změně stran dvěma góly Nestrojil.

Góly: 10. Růžička (PK), 42. Coufal, 55. a 71. Nestrojil – 22. a 45. Mužátko, 44. Pekárek. Rozhodčí: Niederle. ŽK: 2:5. Diváci: 120. Poločas: 2:3. Rad. Svratka: P. Chrást – M. Šacl, Starý, Jinek (82. Dvořák), Janů – V. Šacl, Josífek, Pekárek, Mužátko (75. Šoustar) – Gabriel, Plhal.

BUDIŠOV – ŽĎÁR B 1:0

Gól: 62. Molnár. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Žďár B: Šenkýř – Z. Peňáz, Růžička, Machatka, Musil, Klouda, Srnský (64. Dvořák), B. Sláma, L. Sláma, T. Peňáz, Klement.