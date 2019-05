Záchranářské derby začalo lépe pro fotbalisty domácího Štěpánova. Už ve 2. minutě krásně zatáhl míč po lajně Karásek, nacentroval před branku a Fiala balon poklidil za záda bezmocného gólmana Havlíka. Jenže ve 13. minutě přišlo nedorozumění jednoho z obránců Štěpánova s gólmanem Kubicou a Vašíček snadno vyrovnal – 1:1. Také do druhé půle vstoupili lépe domácí. V 53. minutě jeden z domácích borců tvrdě vystřelil z hranice velkého vápna, Havlík míč vyrazil jen před sebe a Fiala svojí druhou brankou v zápase vrátil Železářům vedení – 2:1. Důležitý okamžik přišel v 76. minutě, v níž musel předčasně pod sprchy po druhé žluté kartě Bohdan. Vedení pak Štěpánov neudržel, v předposlední minutě přilétl do velkého čtverce domácích dlouhý balon a Trdý hlavou zařídil konečnou dělbu bodů – 2:2.

Góly: 2. a 53. D. Fiala – 13. Vašíček. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 2:0. ČK: (76. Bohdan). Diváci: 150. Poločas: 1:1. Štěpánov: Kubica – Ostrovskyi, Bohdan, Novák, Ilchyshyn, Sedláček, Karásek, Sabadashka (66. Kintr), Kutnyk, Ludvík, D. Fiala (66. Šikula). Nedvědice: Havlík – Houdek, Trdý, Krejčí (70. Jirásek), Bracek, Škutchan (61. Mareš), J. Pachlopník (68. Pokorný), Havlíček, P. Sytař, M. Pachlopník (55. Prudký), Vašíček.

RANTÍŘOV – V. BÍTEŠ B 4:6

Hodně ofenzivní partii nabídli padesátce diváků aktéři sobotního utkání. V 15. minutě Ondrák vystihl špatnou malou domů a poslal rezervu Bíteše do vedení. Ve 37. minutě krásnou střelou vyrovnal Lojda, jenže o minutu později centroval Svoboda a Těšík hlavou vrátil hostům vedení – 1:2. Dvě minuty před pauzou utěšenou střelou z přímého kopu vyrovnal Horáček. Z té samé situace šli hráči Rantířova na začátku druhé půle do vedení, z dorážky se prosadil Bartejs. Vyrovnání zařídil po rohovém kopu hlavičkují Nekuda – 3:3. Domácí šli ještě jednou do vedení, středem hřiště prošel Lojda a střelu z hranic velkého vápna uklidila za záda Pelána. O čtyři minuty později si na centr z poloviny hřiště zaběhl stoper Kopáček a míč uklidil do branky domácích – 4:4. Další obrat obstaral v 73. minutě Whittingham, když obehrál snad pět hráčů soupeře a individuální akci zakončil přesně. Nejhezčí okamžik zápasu přišel čtyři minuty před koncem, Horký si všiml vyběhnutého gólmana domácích a lobem z dobrých třiceti metrů definitivně rozhodl – 4:6.

„Rozhodla produktivita, protože domácí nastřelili tyčku a břevno, naopak nám to tam dnes padalo,“ těšilo vedoucího mužstva Velké Bíteše Jiřího Jelínka.

Góly: 37. a 65. Lojda, 43. Horáček, 46. Bartejs – 15. Ondrák, 38. Těšík, 56. Nekuda, 69. Kopáček, 73. Whittingham, 86. Horký. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 0:1. Diváci: 48. Poločas: 2:2. V. Bíteš B: M. Pelán – T. Pelán, Kopáček, Kerber, O. Švanda – Horký, Nekuda, Svoboda, Fila – Ondrák (46. Whittingham), Těšík.

BOHDALOV – POČÍTKY 2:2

Derby, které mělo nádech postupového boje, začaly lépe hostující Počítky. Ve 12. minutě se po centru prosadil Tomáš Ločárek – 0:1. Už za tři minuty však bylo vyrovnáno, odražený balon napálil z malého vápna pod břevno Krčál. Jenže uplynuly sotva dvě minuty a hosté znovu vedli, křížnou střelou se prosadil Halámka – 1:2. Čtyři minuty po změně stran byl ve velkém vápně hostů faulován Aleš Neuman a Doležal z pokutového kopu s přehledem vyrovnal na 2:2. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, ale další branku už diváci neviděli.

Góly: 15. Krčál, 49. Doležal (PK) – 12. T. Ločárek, 17. Halámka. Rozhodčí: Straka. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 1:2. Bohdalov: Velín – A. Fabík, Novotný, Chalupa, Večeřa – A. Neuman, Šimek, Doležal, Krčál (84. P. Fabík) – Boháček (70. Pokorný), Koukal. Počítky: Šobej (64. Martinčič) – Sláma, Odehnal, Landsman (30. P. Ločárek, 89. Blažíček), Beneš – F. Toman, Mašek, T. Ločárek, Jurnečka – Halámka (57. Kuřítko), Zajíček.

MĚŘÍN – STONAŘOV 1:2

Už ve třetí minutě mohli jít hráči Měřína do vedení, Kožený však v tutovce jen nastřelil gólmana. Ani další šance domácích k brance nevedly a tak se po půlhodině z ojedinělého brejku dostali do vedení hosté po brance Škrdly – 0:1. Po změně stran pokračovali fotbalisté Jiskry v tlaku, vyrovnání se však dočkali až v předposlední minutě, šťastným střelcem byl Kuřátko. Hned po rozehrávce ale domácí obrana zaspala a Příhoda rozhodl.

„Byl to zápas blbec, protože soupeř jen nakopával, naopak my zahodili spoustu šancí,“ mračil se hrající kouč Měřína Karel Kružík.

Góly: 89. Kuřátko – 34. Škrdla, 90. Příhoda. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Měřín: J. Hladík – Polák, Láznička, Kuřátko, Netolický, Souček, Kružík, Jonáš (87. Vokurka), Bublán, Kožený (79. Pololáník), Beran.