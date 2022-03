Kamenice nad Lipou ovládá i tabulku střelců skupiny, Martin Dvořák zařídil 27 gólů, druhý v tabulce střelců Tomáš Filípek pak 19 tref. Celkem nastřílel klub svým soupeřům 63 branek. „Věříme, že se nám na třetí pokus postoupit do krajského přeboru podaří, dvakrát nám to překazil covid,“ připomněl cíl klubu trenér Kamenice nad Lipou Josef Hadrava. Ví, že lídra čekají těžké zápasy, na druhé straně jeho mužstvo drží domácí neporazitelnost a šest z jedenácti jarních zápasů hraje doma. „Máme silnou ofenzivu, oba klíčoví střelci mužstva slíbili, že zůstanou v Kamenici. Do zimní přípravy se zapojili talentovaní dorostenci, na odvety budeme připraveni,“ dodal Josef Hadrava.

Ve skupině A I. A třídy se za Kamenicí nad Lipou seřadily shodně s pětadvaceti body Dobronín, Košetice a Světlá nad Sázavou.

Jarní odvety slibují v přeboru dramatickou podívanou. Na obou pólech tabulky

Pokud zůstanou v kladných číslech, klidný střed by měly uhrát další tři týmy. Béčko Havlíčkova Brodu přezimovalo na páté příčce s jedenadvaceti body s výrazně plusovým skóre a navíc zápasem k dobru. Na dvacet bodů se dostaly rezerva Humpolce a Rozsochatec.

Šest týmů ve spodních patrech tabulky (Třešť, Telč, Mírovka, Nový Rychnov, Štoky a Leština) dělí pouhých pět bodů. Nejhorší Leština získala pouze devět bodů za tři vítězství, z venku se vracela pokaždé s prázdnou.

Ještě před zahájením soutěžního ročníku odstoupila Černíč, i proto hraje skupinu pouze třináct týmů. Černíč se tak stala automaticky první sestupujícím týmem.

Ve skupině B je podobně jako v „áčku“ tlačenice ve spodních patrech tabulky, ale zajímavěji to vypadá i na předních příčkách. Vedoucí Rapotice, za které kopal také Michal Sobotka, s dvaceti góly nejlepší střelec skupiny, přezimovaly s 32 body.

Rapotice v zimě měnily trenéra. Na vlastní žádost skončil Libor Sádlík, na jeho místo přišel ze Znojma Tomáš Brabenec, který naposledy vedl divizní dorost v 1. SC Znojmo. „I na jaře chceme hrát nahoře, v klubu se o historickém postupu bavíme, starší kluci, kteří tvoří základ týmu, by si to zasloužili. Kádr zůstal pohromadě, navíc se vrátili kluci z Ukrajiny, ale tady úplně nevíme, jak to s nimi bude dál,“ poznamenal Tomáš Brabenec.

O bod méně než Rapotice si přinesly do jara druhé Dukovany. O tři body zpět je Moravec, ten má ale k dobru odložené utkání v Želetavě. Hrát se bude v sobotu 19. března. „Moravec neznám, ale Dukovany budou naším největším soupeřem. Bude záležet na tom, jak se adeptům na postup vydaří vstup do jarní části sezony, úvodní zápasy hodně napoví,“ zdůraznil trenér Rapotic Tomáš Brabenec.

Velká ztráta. Dvojice opor fotbalistů Bystřice jistě nestihne jarní start divize

Rapotice byly na podzim nejlepší na hřištích soupeřů, ale statistiku může opravit zatím třetí vzadu Moravec, pokud zvládne dohrávku v Želetavě.

Naopak Dukovany jsou v popředí tabulky hlavně zásluhou domácích zápasů, v nichž ani jednou nezaváhaly a vytěžily maximum jedenadvaceti bodů.

Čtvrtou příčku a pětadvacet bodů si přináší do jara Jemnicko. Střed tabulky tvoří čtveřice Měřín, Šebkovice, Budišov-Nárameč a béčko Žďáru nad Sázavou. První dva zmíněné týmy získaly doposud 22 bodů, další dvojice po devatenácti bodech.

Od devátého místa jsou týmy, které budou hrát o udržení soutěže. Devátý Herálec a desátý Kostelec mají na kontě po čtrnácti bodech, jedenáctá Želetava (odloženým zápasech proti Moravci) třináct bodů, dvanáctá Radešínská Svratka jedenáct bodů a třinácté Kouty a čtrnácté Počítky po deseti bodech.