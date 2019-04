Ve východní skupině se dařilo oběma rezervním celkům. Béčko Žďáru vyhrálo v Třebíči 2:1, stejným výsledkem se v derby na hřišti Radešínské Svratky radovala také juniorka novoměstské Vrchoviny.

I. A TŘÍDA – SKUPINA A

MÍROVKA – HERÁLEC 1:1

Hostující favorit byl herně lepším týmem, vypracoval si několik nadějných příležitostí, ale chyběl mu klid v koncovce. Ve 40. minutě přišel pro hosty šok, gólman Tichý se nedomluvil s jedním z obránců a Němec toho využil k vedoucí brance. Dvanáct minut po změně stran bylo srovnáno, Uchytil předložil míč Hamákovi, který se střelou na zadní tyč nemýlil – 1:1. Obrat mohl v 75. minutě zařídit Slováček, ale opět neuspěl. Na druhé straně se pak ještě rozezvučelo břevno, body si ale oba týmy nakonec rozdělily.

„Tak, jak jsme si minulý týden nezasloužili ani bod, tentokrát jsme měli brát tři. Bohužel jsme doplatili na slabou koncovku, navíc Mírovce jsme k jediné brance výrazně dopomohli, přitom to byla jediná pořádná příležitost domácích. Bod je určitě málo,“ hodnotil duel trenér Jiří Skála.

Góly: 40. Němec – 57. Hamák. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Herálec: Tichý – Veselský, Okurka, Skála, Slováček, Hamák, Uchytil, Bříza, Forchtsam, Ptaszek, Chmelík (25. Kovář).

I. A TŘÍDA – SKUPINA B

TŘEBÍČ B – ŽĎÁR B 1:2

V souboji dvou rezervních mančaftů měl hostující Žďár doslova raketový start. Už ve třetí minutě dostal hosty do vedení proměněným pokutovým kopem Zdeněk Peňáz, za další dvě minuty to bylo po brance Bohumíra Slámy už 0:2. Domácí se dočkali až po změně stran, branka Benceho však jen zmírnila jejich porážku.

Góly: 58. Bence – 3. Z. Peňáz (PK), 5. B. Sláma. Rozhodčí: Šrámek. Diváci: 40. Poločas: 0:2. Žďár B: Sáblík – Z. Peňáz, Machatka, T. Peňáz, B. Sláma – Musil (78. Klement), Janů, Potocký, L. Sláma – Pátek, Růžička.

R. SVRATKA – N. MĚSTO B 1:2

První poločas derby byli hráči rezervy Nového Města běhavějším a nebezpečnějším celkem, navíc potrestali dvě zaváhání obrany Radešínské Svratky. Ve 33. minutě si šikovně naběhl do rozhozené obrany Vojtěch Veselý a poslal hosty do vedení. Prakticky z totožné situace se o tři minuty později prosadil také Polnický – 0:2. Do druhé půle nastoupili domácí jako vyměnění, v 54. minutě se po dlouhém nákopu a spolupráci se Starým prosadil Plhal, a snížil na 1:2. Ten však byl nakonec smutným hrdinou derby, protože ve zbytku zápasu nejprve nastřelil břevno, dvě hlavičky z dobrých příležitostí poslal nad branku a k dovršení všeho zlého v 87. minutě neproměnil pokutový kop, nařízený za ruku jednoho z obránců Vrchoviny.

Góly: 54. Plhal – 33. V. Veselý, 36. Polnický. Rozhodčí: Burian. ŽK: 1:3. Diváci: 120. Poločas: 0:2. Rad. Svratka: P. Chrást – M. Šacl, Drdla, Smejkal, Janů – Josífek, Pekárek, Starý, Mužátko (70. V. Skryja) – Plhal, Gabriel. SFK Nové Město B: P. Šmída – J. Veselý, Poul, Vašíček, P. Blažíček, Boušek, Bača, Slavíček, Polnický, Dobrovolný, V. Veselý (46. M. Šmída, 65. Havelka).

N. SYROVICE – MORAVEC 3:2

Na půdě dosud posledního celku soutěže nechali hráči Moravce překvapivě všechny tři body. Do vedení je sice dostal už v 10. minutě Jakeš, ale Nové Syrovice skóre během šesti minut otočily. Vyrovnání obstaral ještě před půlí Juračka z pokutového kopu. Čtyři minuty před koncem pak rozhodl Sosnar.

Góly: 27. Železný, 33. Toman, 86. Sosnar – 10. Jakeš, 39. Juračka (PK). Rozhodčí: Invald. ŽK: 2:1. Diváci: 68. Poločas: 2:2. Moravec: P. Kudiovský – F. Kudiovský, P. Černý, Juračka, Smolík (89. Hanák), Červinka, Hlushchenko (81. Pokorný), Jakeš, M. Černý, Chlubna, Štěpánek.