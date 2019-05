Z prvního poločasu stála za zmínku situace z 39. minuty, kdy musel za kritiku rozhodčího předčasně pod sprchy hostující Žila. Přesilovku Herálec zúročil po změně stran. V 51. minutě Bříza uvolnil Boháče, který míč uklidil k tyči – 1:0. O pět minut později zvýšil Bureš na rozdíl dvou branek. V 70. minutě bylo prakticky hotovo, technickou střelou se prosadil opět Boháč – 3:0. Štoky se dočkaly čestného úspěchu v předposlední minutě, rychlý brejk využil Kunc. V úplném závěru pak ještě inkasoval červenou kartu také domácí Veselský.

„Tři body zasloužené, ale výkon z první půle mi dojem trochu kazí,“ řekl trenér Herálce Jiří Skála.

Góly: 51. a 70. Boháč, 56. Bureš – 89. Kunc. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 1:6. ČK: 1:1 (90. Veselský – 39. Žila). Diváci: 111. Poločas: 0:0. Herálec: Forchtsam – Veselský, Černý, Ptaszek, Škorpík, Cach, Bříza, Suchý (78. Říčan), Boháč, Slováček, Bureš.

I. A TŘÍDA – SKUPINA B

MORAVEC – N. MĚSTO B 3:1

Začátek derby vyzněl pro běhavé mladíky novoměstské rezervy. Zlom však přinesla 22. minuta, v níž hostující Blažíček udeřil hlavou Červinku do obličeje a po červené kartě musel předčasně pod sprchy. Přesilovku Moravec využil po deseti minutách, po standardce na zadní tyči hlavou mířil přesně Petr Černý – 1:0. Úvod druhé půle opět vyšel hostům, Slavíček šikovně přehodil Lisého a bylo vyrovnáno. V dalším průběhu hry měli balon více v držení hráči Nového Města, naproti tomu domácí hrozili ze standardních situací. Rozhodnutí přinesla závěrečná desetiminutovka. V 80. minutě Červinka přihrál před prázdnou branku Štěpánkovi, který vsítil vítěznou branku. Pojistku přidal v poslední minutě Jakeš, který dorážel střelu Kachlíka – 3:1.

„Na výhru jsme se hodně nadřeli, určitě to od nás nebyl ideální výkon. Běhavý tým novoměstské rezervy nám dělal velké problémy. Pro oko diváka to asi nebyla úplně lahodná podívaná, ale tři body zůstaly doma,“ těšilo kouče Moravce Lukáše Brožu.

Góly: 32. P. Černý, 80. Štěpánek, 90. Jakeš – 51. Slavíček. Rozhodčí: Burian. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (22. Blažíček). Diváci: 80. Poločas: 1:0. Moravec: Lisý – F. Kudiovský, P. Černý, Smolík, P. Kudiovský, Červinka, Hluhschenko, Kachlík, Jakeš, Chlubna, Štěpánek. SFK Nové Město B: V. Veselý – Havelka (46. Hudák), J. Veselý, Poul (46. Peňáz), Vašíček (80. Červenka), P. Blažíček, Boušek, Chytrý (72. Chroustovský), Slavíček, Dobrovolný, Liška (85. Kutra).

RAPOTICE – R. SVRATKA 4:3

Na branky a šance bohaté utkání načal v 17. minutě vedoucí brankou Mucha, když proměnil svůj sólový nájezd. Na rozdíl dvou branek pak zvýšil Valsa, minutu před pauzou snížil pěknou střelou Plhal – 2:1. Otevřený fotbal pokračoval i po změně stran, kdy Mucha dalšími dvěma brankami završil svůj hattrick. Hráči Radešínky to ale nezabalili a góly Plhala a Drdly snížili na rozdíl jediné branky. V poslední minutě se pak vydal do velkého vápna Rapotic i gólman Petr a málem se mu podařilo vyrovnat. Tři body však zůstaly na Třebíčsku.

„Bohužel se na branky strašlivě nadřeme, dnes se to opět projevilo. Rapotice nás trestaly po rychlých brejcích, protože to byl minimálně remízový zápas. Pro diváky to muselo být hodně atraktivní utkání, nám to ale nic nepřineslo,“ mrzelo kouče Radešínky Pavla Kříže.

Góly: 17., 52. a 63. Mucha, 32. Valsa – 44. a 68. Plhal, 85. Drdla. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Rad. Svratka: Petr – Chrást (75. Šoustar), Drdla, Smejkal, Janů (55. V. Skryja) – M. Šacl, Pekárek, Starý, M. Skryja – Gabriel (55. Marek), Plhal (76. Novotný).

KOUTY – ŽĎÁR B 2:4

Po bezbrankové první půli se s góly po změně stran doslova roztrhl pytel. Kouty dostal do vedení Coufal, Kovář s Friebem však během dvou minut skóre otočili – 1:2. S odpovědí za chvíli přispěchal Neumann, ale závěr patřil rezervě FC Žďas. Tomáš Peňáz a Musil rozhodli o zisku tří bodů pro hosty.

Góly: 64. Coufal, 74. Neumann – 69. Kovář, 71. Frieb, 82. T. Peňáz, 90. Musil. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 0:1. Diváci: 83. Poločas: 0:0. Žďár B: Havlík – B. Sláma (64. L. Sláma), Z. Peňáz, Machatka, T. Peňáz – Růžička, Švoma, Musil, Frieb, Kovář – Janů (78. Potocký).