A nebyla to jediná ztráta tradičního účastníka. „BKS překvapivě ztratilo také v divokém utkání s týmem Here for beer, takže jeho odstup na vedoucí dvojici činí už šest, resp. Pět bodů,“ komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Střed tabulky se na druhou stranu poměrně vyrovnal. „Šanci na postup do nadstavby mají, kromě posledních Žabantů, dvě kola před koncem základní části prakticky všechny mančafty,“ sdělil.

Pouze jediné zaváhání. Fotbalisté Velké Bíteše zažívají velmi podařené období

Ve druhé lize už není pochyb o tom, že přímo postupující tým do elitní soutěže vzejde z vedoucí trojice La Bomba, Bažanti, Autobus club. „Bodové rozdíly od druhé poloviny druholigového pole jsou už prakticky nedostižné,“ prozradil Němec.

A ještě dodal: „O to zajímavější bude sledovat, jak se situace bude dál vyvíjet, Zatím se v posledních třech kolech ve vedení vystřídaly všichni tři mančafty, každým kolem se pořadí mění.“

VÝSLEDKY 6. KOLA

1. LIGA: FC Radox– Mič.Svratka 3:4, FC Žabanti– Alko 0:4, Here for beer – FC Benjamin 1:6, FC Žabanti– Dipar cf 1:5, Here for beer – BKS 6:6, Alko – Dipar cf 3:3, FC Benjamin – BKS 6:1.

TABULKA

1. Mičego Svratka 10 8 1 1 49:15 25

2. FC Benjamin 10 8 0 2 45:13 24

3. BKS 11 6 1 4 40:28 19

4. Alko 10 5 1 4 24:22 16

5. Here for beer 11 4 1 6 40:43 13

6. FC Radox 10 3 3 4 35:39 12

7. Dipar CF 11 3 2 6 31:46 11

8. FC Žabanti 11 0 1 10 10:68 1

2. LIGA: FC Orel – FC Bažanti 3:10, Akademici - La Bomba 1:2, FC Bažanti– FC Trump 2:1, La Bomba – Autobus club 2:1, FC Orel - FC Trump 4:4, Akademici – Autobus club 1:3.

TABULKA

1. La Bomba 12 9 1 2 40:21 28

2. FC Bažanti 12 8 2 2 48:26 26

3. Autobus Club 12 8 2 2 40:22 26

4. Akademici 12 3 2 7 34:33 11

5. FC Orel 12 1 5 6 31:51 8

6. FC Trump 12 0 2 10 16:56 2