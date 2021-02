Touto dobou měly fotbalové kluby na Vysočině ladit formu na jarní část. Msto toho trénují pouze individuálně a mohou jen vyhlížet, kdy a zda vůbec, se druhá polovina letošního ročníku rozběhne.

Podle schváleného plánu Sportovně-technickou komisí KFS Vysočina měly jarní boje v krajských soutěžích vypuknout o druhém březnovém víkendu.

To se zatím nezměnilo. „Termínová listina zůstává stejná. Stále čekáme na to, jak a kdy se uvolní současná opatření. To znamená, že se musíme z aktuálního pátého stupně dostat do třetího,“ sdělil sekretář KFS Vysočina Roman Šoukal.

Priorita je pro svazové vedení jasná. „V soutěžním řádu je jasně stanoveno, že se musí odehrát více jak polovina utkání v každé soutěži, aby se mohly určit postupující a sestupující týmy. Jinak by také druhý rok po sobě zůstaly soutěže nedohrané, což si nikdo z vedení svazu i klubů nepřeje,“ popsal.

Co to tedy znamená v praxi? „Vedle dohrání podzimní části bude třeba ještě odehrát minimálně jedno jarní kolo,“ podotkl.

Některé týmy ze spodků tabulek by na tom mohly už druhý rok po sobě vydělat. Pro jiné, hlavně ty s postupovými ambicemi, by to ovšem bylo malé sportovní neštěstí. „Možnost, že se ani letošní ročník nedohraje, tu bohužel pořád je,“ připomněl.

A v jaký vývoj věří sekretář KFS? „I nadále zůstávám optimistou, byť odehrát všechny zápasy v sezoně asi nezvládneme. Podle mě dohrajeme podzim a jaro poté pohrneme, jak jen to půjde,“ dodal Šoukal.