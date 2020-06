Možná i proto v klubu z obce těsně sousedící se Žďárem nad Sázavou se startem tréninkové činnosti nespěchali. „Začali jsme až v týdnu po uvolnění nařízení. Trénujeme pravidelně o víkendu, od pátek až do neděle,“ vysvětluje netradiční model hrající kouč Hamrů Vojtěch Zedníček.

Přiblížil i průběh tréninkových jednotek. „Začali jsme volněji, tedy především herní prvky a hru na dvě branky. Intenzita ovšem postupně narůstá.“

V kádru nikdo neskončil, ale o jednoho hráče Kladivářů je prý zájem ve vyšší soutěži.

Zajímavější je to v kolonce příchodů. „Ze Štoků nás posílil ofenzivní hráč Jakub Lóži. Rozjednané máme i další posily, ale konkrétní jména zatím prozradit nemohu,“ vysvětlil.

Tři přípravná utkání mají na červen v plánu hráči Hamrů, všechna na hřištích soupeřů. Jistá jsou utkání proti Štokám a Křižanovu, o posledním soupeři se jedná.

Poté přijde na řadu přestávka, ta ale bude kratší než obvykle. „Pojedeme do konce června, pak si dáme deset až dvanáct dnů pauzu,“ dodal Zedníček.

Pořádný bonbonek čeká na fotbalisty Nedvědice. Ti by měli tento pátek poměřit své síly s divizní Bystřicí. „Pak nás ještě čekají utkání v Čebíně a doma proti Lelekovicím,“ nastínil hrající asistent trenéra Michal Havlíček.

Hráči SK Pernštejn na úplné rozvolnění nečekali a připravovali se již dříve v počtu do deseti osob. „Nyní už trénujeme klasicky dvakrát v týdnu. K tomu jsme si přidali také jeden trénink o víkendu,“ popisuje nedvědický asistent trenéra, který se svými spoluhráči už stihl v přípravném duelu zdolat Štěpánov 6:4.

Vzhledem k působení dorostu v moravskoslezské divizi má Nedvědice kde brát. „Do kádru se posunulo pět dorostenců z dorazového ročníku. Na trénincích je nás hodně, zvlášť, dokud tu zavazíme my staří,“ zasmál se.

Přestávka před letní přípravou nebude dlouhá. „Jen dva tři týdny. Začátkem července najedeme na klasickou přípravu,“ řekl Havlíček

To samé mají v plánu udělat také fotbalisté Bohdalova. Ti mají zatím domluvené jediné přípravné utkání s Havlíčkovou Borovou. „Dalšího soupeře zatím nemáme. Možná se ale podaří něco domluvit s Počítkami,“ naznačil možný další zápas zkušený kormidelník Bohdalova Vítězslav Machatka.

Jeho ovečky se na hřišti připravují už od jedenáctého května. „Začali jsme volněji, asi jako všichni. To znamená především hru na dvě branky, ideálně s gólmany,“ sdělil.

Kádr Bohdalova zatím zůstává pohromadě, žádný příchod, ale ani odchod není hlášený. „Naší nevýhodou je to, že nemáme vlastní dorost. Postupně by se ale do přípravy přesto měli zapojit dorostenci, kteří působili v této kategorii v jiných oddílech z blízkého okolí,“ alespoň trošku potěšilo bohdalovského trenéra Machatku.