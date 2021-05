Pět ku dvěma. Takový je výsledek ankety, kterou týdeník Vysočina udělal mezi sedmičkou trenérů klubů ze žďárského okresu, které působí v letošním ročníku krajské 1. A třídě. Otázka byla jednoduchá:

Věříte ještě, že se na jaře budou hrát mistrovské zápasy?

PETR FOLLPRECHT, SFK NOVÉ MĚSTO B

Mám takové indicie, že už jsem vnitřně smířený s tím, že se hrát nebude. Beru to jako realitu, není to příjemné především pro hráče, ale v téhle době se s tím holt nedá nic dělat. Nemáme možnost tento stav jakkoliv ovlivnit, ale jde také o otázku další motivace pro všechny. Jsou samozřejmě horší věci, které se člověku stanou, navíc podmínky byly už dopředu dané.

KAREL KRUŽÍK, JISKRA MĚŘÍN

Věřím, že ta potřebná čtyři kola k tomu, aby se mohl uzavřít ročník, se odehrají.

ROSTISLAV PTÁČEK, SK TRANSFORMÁTOR POČÍTKY

Myslím si, že se dohrají čtyři kola, v to docela věřím. Více už ale určitě ne. Nějaký čas ještě zbývá, proto doufám, že by se to mohlo stihnout. Rádi bychom si už zahráli, ta přestávka je hodně dlouhá. Neděle bez fotbalu, to prostě není ono.

PAVEL KUBIŠ, FC ŽĎAS ŽĎÁR B

Já už tomu moc nevěřím, protože nevidím možnost, že by se to mohlo stihnout. Snad ještě jedině v červnu, aby se alespoň udělaly tabulky směrem k postupům. Před sezonou to také bylo schválené, ale moc regulérní by to nebylo. Zatím nic moc neřeším, protože v nejbližších třech týdnech se určitě nic nerozjede.

ZDENĚK CACH ML., SOKOL HERÁLEC

Upřímně nevěřím, že by se letošní sezona dohrála. Až v létě snad začne nový ročník, ale tento bude určitě předčasně ukončený. Já si tedy jinou možnost nepřipouštím.

MARTIN ČERNÝ, TJ MORAVEC

Podle opatření, která vydala česká vláda, má docházet k rozvolňování pomalým tempem. Vzhledem k tomu se na jaře určitě hrát nebude a kdoví, jestli se kopně do míče aspoň na podzim. Zvlášť, když se dále objevují různé mutace covidu. Navíc je otázkou, za jakých okolností by se vůbec mohlo hrát.

MARTIN MUŽÁTKO, FK TJ RAD. SVRATKA

Pokud ve vládě říkají, že se má situace postupně posouvat každých čtrnáct dní, jsem přesvědčený, že dohrání letošní sezony je prakticky nereálné. Trénovat se smí jen ve dvojicích. Nejprve s desetimetrovými, pak šestimetrovými rozestupy. Že by najednou nechali trénovat dvacet lidí bez omezení, není příliš reálné. Navíc se řeklo, že se dohrají všechny soutěže, nebo žádná, proto si myslím, že to bude hodně složité.