Co vás vedlo k tomu se na Vysočinu vrátit?

Vedla mě k tomu spolupráce s Pepou Vrzáčkem i změna klimatu ve vedení. Teď jsou tam lidi, kteří jsou mojí krevní skupinou. Když přišla nabídka, ani jsem neváhal. Netrénoval jsem půl roku a od ledna jsem už někam jít chtěl. Měl jsem i jiné nabídky.

O jaké nabídky šlo?

To bych ani nechtěl rozebírat. Pár jich bylo, ale já tomu nechával volný průběh. S Pepou jsem mluvil na podzim, už tehdy byly signály, že by měl dělat šéftrenéra dorostu. Ne, že bych s tím počítal, ale nikomu jsem proto nic nesliboval a čekal, jestli to vyjde.

Je to posun v trenérské kariéře?

Vysočina je největší klub v kraji a podmínky na trénování jsou tu výborné. A přece jen je lepší mít mančaft s osmnácti lidmi na tréninku, než v přeboru nebo divizi trénovat v osmi. To je pak složité, protože taktika a koncepce se v takovém prostředí dělat nedají. Tady je jistota, že ten hráčský materiál budete mít takřka pořád.

Jak velkou roli hrálo to, že si po pěti letech zopakujete spolupráci s Josefe Vrzáčkem, s nímž jste tehdy trénoval juniorku?

Nešlo jen o něj. Já se tam znám takřka se všemi kluky, co mají na starost dorost. Michal Veselý, Kamil Průša, Petr Kuchta nebo Pavel Pospíchal. Ta parta je tam dobrá a navíc to jsou lidi mého ražení a věku.

Co budete mí na starost, máte rozdělené funkce?

To vše ukáže čas, protože teď, když se zápasy nehrají, je to komplikované. Až to najede do správných kolejí, budou se ty naše role vyvíjet.

Vaší předností by měla být zkušenost v herních situacích. Máte za sebou bohatou kariéru a hráčům určitě co předávat.

Takhle jsme s Pepou spolupracovali i posledně. On je odborník na kondiční věci, fyziologii i taktiku, a já ho doplňuji v praktické části. Vím, jak se hráči na tom hřišti cítí a myslím, že by to fungovat mohlo.

Máte jasný cíl. Poslat dorostence mezi elitu. Jak složité to podle vás bude?

To je to, co teď nikdo neví. My se připravujeme na to, abychom odehráli minimálně polovinu sezony, což je pět zápasů, a skončili na postupovém místě. Nejhorší je, že nevíme, kdy se začne. Ani cíl té přípravy nevíme. Je to komplikované. Hlavní je, aby se začalo a my to zvládli a na konci sezony slavili postup.

Hráči to tak vnímají, dřou?

Myslím, že máme slušný materiál a ti kluci na to mají. My se jim budeme snažit k tomu pomoci, aby se to podařilo.

Je hodně důležité pro jejich výkonnostní růst měřit se s elitou?

Bylo by to pěkné, aby v Jihlavě první liga byla. Já viděl nějaké zápasy moravské ligy, a ta takovou kvalitu jako ta nejvyšší prostě nemá. Zápasy se Slavií, Spartou nebo Baníkem těm klukům chybí. Je to základ toho, aby pak mohli mnohem snadněji přejít do dospělého fotbalu, potažmo druholigového áčka.