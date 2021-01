Po třech měsících od posledního utkání a na prahu zimní přípravy je to poměrně překvapivá zpráva. Fotbalisty HFK Třebíč, devátého celku podzimní tabulky krajského přeboru Vysočiny, už nepovede trenér Petr Kylíšek. „Vzhledem k tomu, že se ke mně prakticky ze všech stran dostávaly informace o tom, že vedení klubu shání nového trenéra, v podstatě jsem s tím počítal,“ přiznal šestapadesátiletý trenér.

Lodivod, který je ve svém životě, hráčském i trenérském, spojený především právě s Třebíčí, si trošku postýskl nad komunikací po předčasném ukončení podzimní části. „Od října se se mnou nikdo nebavil. Z toho už samozřejmě něco vycítíte. V podstatě jsem věděl, že si jdu na pondělní jednání klubového výboru jen pro odvolání,“ popisoval.

Byly tu ale i další okolnosti. „Vzhledem k tomu, že se ke mně prakticky ze všech stran dostávaly informace o tom, že vedení klubu shání nového trenéra, v podstatě jsem s tím počítal,“ doplnil.

Samotný průběh jednání výkonného výboru HFK Třebíč ale neměl tak rychlý průběh, jak by se dalo očekávat. „Hned na začátku jsem výboru řekl, že je mi jasné, že jde o mé odvolání. Ať mi to řeknou a je vše vyřízeno. Pan Ležák (předseda výkonného výboru HFK Třebíč – pozn. autora) mě ale poté dobrou hodinu vypočítával, co vše bylo za mého působení u mužstva špatně,“ popisoval.

A jaké tedy byly důvody Kylíškova odvolání? „Nejvíce výboru vadilo asi to, že jsem současně trenérsky pomáhal Koněšínu v okresním přeboru. To je ovšem trošku paradox. Vadilo, že já jsem seděl na jeden a půl židli, ale podle mých informací přijde k mužstvu trenér, který sedí hned na třech židlích,“ pousmál se.

Další důvody byly pro trenérské řemeslo typické. „Prý jsem špatně komunikoval s vedením klubu a také jsem až příliš míchal se sestavou,“ pokračoval.

Podle Kylíška byl ale hlavní důvod úplně jiný. „Asi jsem jim neseděl a moc mluvil do věcí, do kterých jsem prý mluvit neměl. Musím se ale přiznat, když vidím, kam se klub řítí, že z toho mám trošku obavu,“ naznačil.

Pro ostříleného kormidelníka je určitě škoda, že končí na začátku zimní přípravy, kdy už má většina klubů trenérskou otázku vyřešenou. „Hned mi volal synovec s tím, že po mě určitě někdo sáhne. Já se ale nikam neženu, v Koněšíně jsem docela spokojený. Navíc by bylo důležité, jací lidé by se mi ozvali,“ zdůraznil Kylíšek.

Stanovisko klubu HFK Třebíč

„Odvolání Petra Kylíška z funkce trenéra mužů HFK Třebíč je zatím interní záležitostí klubu. Nemám mandát od výkonného výboru klubu k této věci cokoliv říkat. To samé se týká také otázky nového trenéra. Žádné jméno vám tudíž v tuto chvíli sdělit nemohu," sdělil Daniel Ležák, předseda výkonného výboru HFK Třebíč.