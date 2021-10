Asi dlouho nezapomenou na utkání 12. kola krajského přeboru fotbalisté HFK Třebíč. Pelhřimovu doma podlehli vysoko 0:5, když hráli hodinu hry jen v devíti. „Dva vyloučené hráče tak brzy, to se jen tak nevidí,“ kroutil hlavou asistent trenéra HFK Radek Durda.

Ten už toho ve fotbale prožil hodně, ale toto ještě nikoliv. „Aby šel tým tak brzy jen do devíti, to si opravdu nevybavuji,“ přiznal.

Obě vyloučení ovšem byla oprávněná. „Červená pro gólmana Dubu začala naším špatně kopnutým rohem, po němž následoval rychlý brejk hostů. Při druhém zase Karásek brkl o patu unikajícího Bendy,“ popisoval.

Začátek zápasu se přitom trápícímu se Horáckému fotbalovému klubu vydařil. „Do té doby šlo o vyrovnaný zápas, kdy se šance střídaly na obou stranách. Zdálo se, že by to pro nás mohlo být hratelné,“ potvrdil.

Stačilo osm minut a bylo po nadějích. „Ještě do půle přidal Pelhřimov druhý gól, hned po změně třetí. Pak už šlo jen o to, abychom inkasovali co nejméně,“ sdělil.

Více než vysoká prohra mrzela asistenta trenéra Michala Soboty ztráta dvou hráčů pro následující důležitý záchranářský souboj. „Bude to pro nás v Okříškách docela problém. A to jsem si v sobotu dělal v kabině před utkáním legraci, že jsme konečně kompletní. Vydrželo nám to jen třicet minut,“ doplnil Durda.

Vedle již zmíněného souboje s Okříškami se fotbalisté HFK Třebíč v závěru podzimu ještě dvakrát utkají s Náměští-Vícenicemi.