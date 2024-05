Ten neskrývá, že zdravotní lapálie trápí jeho celek více, než by bylo zdrávo. „Máme pět zraněných, k tomu další dva kluci onemocněli. Sedm ztrát najednou, to je prostě moc,“ mračil se.

V tomto světle nebyla sobotní porážka 0:2 na půdě o postup bojující Chotěboře velkým překvapením. „Jsme holt v těžké personální krizi, nejsme schopní se nějak dát dohromady. Přesto náš výkon v Chotěboři nebyl špatný, dodrželi jsme taktiku. Jindy bývám daleko kritičtější,“ usmál se zkušený lodivod Bystřice.

Obě dvě branky inkasoval celek ze žďárského okresu až v závěrečné dvacetiminutovce. „Soupeř měl lepší držení míče, ale my hráli dobře takticky. Pustili jsme je jen do jediné šance, kterou ale chytil gólman Pečinka. Dvacet minut před koncem ovšem přišla z nevinné akce ruka ve velkém vápně, přísná penalta a prohrávali jsme. Otevřeli jsme hru, domácí dali druhý gól a bylo vymalováno,“ popisoval.

Mnohem více než sobotní prohra Procházku mrzí dva předchozí remízové duely. „Proti juniorkám Nového Města i Žďáru jsme shodně vedli, ale nejsme schopní dotáhnout zápas do konce bez obdržené branky. Letos jsme ještě neuhráli jedinou nulu,“ stýskal si.

Mít o ztracené čtyři body více, vypadala by situace fotbalistů Bystřice mnohem růžověji. „Když si myslím, že už to půjde, ztratíme úplně zbytečně čtyři body, které nám hodně chybí. Tím, že je nemáme, je jasné, že budeme bojovat o záchranu až do posledního kola. Vše bude záviset i na situaci ve druhé lize a divizi,“ připomněl.

Záchranářský boj je tak možná ještě obtížnější, než si na začátku svého návratu do domácího prostředí po více než dvaceti letech uměl ostřílený lodivod představit.

To ostatně sám potvrdil. „Když jsem zkraje února, při startu zimní přípravy, viděl kádr, byl jsem přesvědčený, že má kvalitu na to, aby vybředl z nejhoršího. Jenže zranění Radka Sklenáře, Padrtky, Černého, Vařejky, Punčocháře do toho razantně vstoupily. Kvůli tomu jsme museli vzít zkušené hráče Šponara, Holého či Zdeňka Sklenáře,“ vysvětlil.

A dodal: „Ti kluci už mají své roky, netrénují, ale já jsem za ně vděčný. Mají rodiny, v klubu působí jako trenéři mládeže, takže nemohou na naše tréninky tolik chodit. Myslel jsem, že záchranu zvládneme s větší jednoduchostí, ale věřím, že už se nám ti zranění kluci musí začít uzdravovat.“

Do konce ročníku zbývá ještě sedm kol. Kolik bodů bude Bystřice potřebovat přidat k dosavadním sedmnácti? „Podle mého bude třeba nahrát ještě dvanáct bodů. Ze sedmi utkání čtyři vyhrát však není jednoduchý úkol. Ale je to sport, nemáme na vybranou, uděláme vše pro to, abychom to zvládli. Nejsme v tom sami, co by měli říkat v Brně či Jihlavě,“ doplnil Procházka.