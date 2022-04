Oběma celkům se navíc v tomto ročníku poměrně slušně daří. Juniorka Velkého Meziříčí je v tabulce šestá. Svoji velkou sílu potvrdila v předchozím kole, kdy vyloupila hřiště druhé Nové Vsi.

Po výhře 2:1 zavládla v týmu spokojenost. „Zápas v Nové Vsi se nám podařil, proti béčku Vrchoviny na to budeme chtít navázat. Hrajeme doma, proto nebereme nic jiného než tři body. My ale chceme zvítězit v každém utkání, do kterého nastoupíme,“ prozradil trenér Meziříčí Libor Švec.

Velký fotbalový svátek. Zápas Borů s Bobrovou v neděli nabídne Česká televize!

Rezerva Nového Města je na tom v tabulce ještě lépe. Na čtvrtém místě má jen malý odstup od pozic na bedně.

S jarními výkony přesto není její kouč zcela spokojený. „Trošku nám drhne ofenziva, střelecky se nám úplně nedaří,“ sdělil Petr Follprecht.

Od utkání ovšem očekává převážně ofenzivní podívanou bez většího taktizování. „Oba celky mají svoji kvalitu, určitě se bude na co dívat. My bránit neumíme, proto budeme hrát určitě útočně. Právě v této fázi hry se potřebujeme vyladit. Nečeká nás ale nic jednoduchého, to dobře víme,“ neskrýval Follprecht.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 19. KOLO

SOBOTA: Okříšky – Přibyslav, HFK Třebíč – Chotěboř, Žirovnice – Nová Ves, Náměšť nad Oslavou-Vícenice – Bedřichov (vše 16.00).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Nové Město B (14.00), Speřice – Ledeč n. S., Pelhřimov – Sapeli Polná (oba 16.00).