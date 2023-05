Prohra, která by je mohla mrzet. Fotbalisté Rapotic doma v sobotním derby podlehli poslední Náměšti nad Oslavou 1:2, když snižovali až v poslední minutě zápasu.

Zisk tří bodů přitom mohl dvanáctému celku tabulky prakticky zajistit záchranu. „Vstup do utkání jsme měli dobrý, jenže jsme jej nepřetavili ve vedoucí branku. Tu naopak vstřelila Náměšť a my jakoby přestali hrát,“ popisoval kouč Rapotic Tomáš Brabenec.

Hosté přidali deset minut před koncem druhý zásah, Rapotice dokázaly v poslední minutě už jen snížit. „Kontaktní gól přišel až moc pozdě. Přitom po změně stran jsme měli územní převahu. Gól však dali hosté z brejku,“ komentoval.

Hráči Náměště, kteří už jsou jednou nohou v I. A třídě, měli v sobotu lehčí nohy. „Oba týmy naposledy vyhrály, ale větší lehkost byla znát na straně hostů,“ všiml si Brabenec.

Na předposlední Dukovany tak mají Rapotice dál náskok pěti bodů. Přitom i tato příčka bude zřejmě sestupovou.

První červnovou sobotu dojde na vzájemný souboj dvojice letošních nováčků. „Pokud by nás doma Dukovany porazily, bylo by to zamotané. Tento zápas asi rozhodně,“ potvrdil.

Tuto sobotu se Rapotice představí na půdě již jistého vítěze soutěže z Pelhřimova. „Pojedeme tam s čistou hlavou, ale bez velkých očekávání. Třeba se nám podaří již jistého postupujícího překvapit a obrat ho o body,“ dodal Brabenec.