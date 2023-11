Na výkonu dvaadvacetiletého útočníka se podepsal návrat k pravidelnému tréninku. „Poslední dva týdny jsem měl takový lehčí výpadek z tréninku. Byl jsem pracovně v Norsku, takže jsem tomu moc nedal,“ vysvětluje Martin Straka. „Teď jsem do toho naskočil zpátky a bylo to docela znát,“ pochvalovala si Osobnost Deníku uplynulého víkendu.

Opravdu je to tak jednoduché? „Hattrick se povedl, to je fajn. Ale především kluci mi to tam dvakrát dobře dali. Ten třetí gól byl lehčí, z penalty,“ usmívá se Straka.

Přitom údajně lehká situace při penaltě byla pro vývoj utkání dost důležitá. Domácí vedli 2:0, ale polenští hráči snížili stav. Její proměnění na 3:1 nakonec rozhodlo o rozdělení bodů.

Martin Straka byl přitom i sám faulovaným hráčem. „Dostal jsem míč za obránce a byl jsem tam najednou prakticky sám. V ten moment jsem ale moc nevěděl, co udělám. Zasekl jsem si míč, obránce mi tam nechal nohu…,“ popsal situaci Straka.

Výhra proti Polné Bystřici pomohla snížit ztrátu na některé týmy nad sebou a situaci ve druhé polovině tabulky ještě více zdramatizovat.

Třináctá Bystřice ztrácí na osmé béčko Žďáru jen tři body. Bystřici nahrál i výsledek z Nové Vsi, která zdolala Ledeč. „Pro nás bylo vítězství důležité především kvůli tomu, že jsme minulý týden prohráli 0:1 v Žirovnici,“ těší Straku. „My máme jednogólové prohry dost často, takže pro nás je každý bod důležitý. Řekli jsme si v kabině, že v posledních dvou víkendech musíme nějaké body urvat. Povedlo se nám to hned proti Sapeli, takže nyní do Ledče můžeme jet trochu víc v klidu. Snad nás to namotivuje a uděláme i tam nějaké další body.“

V důležitém utkání dvou tabulkových sousedů neplánují Bystřičtí hrát na nějakou jistotu. „Především nejsme natolik zkušený tým, ani ročníkově, abychom někam jeli betonovat a hrát zaparkovaný autobus. Nám se víc líbí hrát fotbal, držet balón. Určitě proto ani nyní nemáme v plánu jet tam „jen“ urvat bod,“ vysvětluje Straka. „Budeme tam chtít vyhrát a zahrát si dobrý fotbal. Alespoň takový, jaký se nám povedl o posledním víkendu.“

Tým bude pochopitelně spoléhat na střelecké kopačky Martina Straky: „Samozřejmě si je vezmu s sebou a snad se mi to znovu povede,“ culí se autor šesti podzimních branek.

Svým hattrickem do sítě Polné tak zdvojnásobil svůj střelecký účet. „Předtím se mi povedlo dát dva góly Třebíči, ty byly také důležité (rovněž výhra 3:2 – pozn. aut.) a jeden Chotěboři (výhra 2:1),“ ohlíží se za svými podzimními trefami Straka. „Jinak jsme si ale nevytvářeli týmově tolik šancí. Proto také nedáváme tolik gólů a ani já jsem tolik příležitostí neměl. Nyní to vyšlo lépe. Jsem pochopitelně rád, že když už se do nějaké šance dostanu, že i nějakou proměním. (směje se) Ale podobně jako u týmu, nijak moc jich nebylo. Takže nemohu říci, že bych jich nějak moc spaloval.“

Ať dopadne důležité utkání Ledeč nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem jakkoliv, v Bystřici se budou muset na jaro důkladně připravit. „Bylo by fajn, kdyby přišel nějaký zkušenější hráč, který by nám mladším pomohl. Určitě se také pokusíme přemluvit nějaké klubové stálice, které na podzim moc nenastupovaly a které zkušenosti také mají. V zimě bude navíc důležité hodně potrénovat. Abychom na jaře získali rychle co nejvíce bodů a mohli jsme sezónu dohrávat v klidu,“ uzavřel povídání Martin Straka.