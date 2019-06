Vysočina – Je dobojováno. Dohrávkou 14. kola se uzavřela voda také nad letošním ročníkem nižších krajských fotbalových soutěží na Vysočině.

Přesně po deseti letech působení v krajských soutěžích se fotbalisté Štěpánova nad Svratkou (v oranžových dresech) opět vrací do okresního přeboru. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

I. B TŘÍDA – SKUPINA B

VELKÝ BERANOV – ŠTĚPÁNOV 8:2

Fotbalisté Štěpánova už před utkáním věděli, že je sestup do okresního přeboru nemine. Možná i to se podepsalo na jejich výkonu v letošní derniéře. Hosté sice šli po čtvrthodině hry do vedení, ale pak už měli jasně navrch hráči Velkého Beranova.