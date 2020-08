Ve východní skupině 1. B třídy vyšel start na jedničku fotbalistům Svratky. Ti doma zdolali Pacov 3:0, když o své výhře rozhodli již v úvodním poločase. „S výsledkem samozřejmě panuje spokojenost. Zápas jsme rozhodli během desetiminutovky, kdy jsme soupeři nastříleli tři branky. Naše vítězství ale mohlo být výraznější, ve druhé půli jsme se zbytečně zatáhli, to se mi nelíbilo,“ hodnotil trenér Svratky Kamil Sádovský.

Spokojen ovšem mohl být se střeleckým instinktem útočníka Petra Štěpánka, autora hattricku. „Petr byl v útoku hodně platný, potěšil mě. Čekáme od něj góly, což v tomto utkání potvrdil,“ chválil svého útočníka kormidelník Svratky.

V souboji dvou celků, kterým loňský podzim 1. A třídy totálně nevyšel, začali fotbalisté Herálce výborně. Už po čtyřech minutách vedli nad Moravcem 2:0, jenže o svůj náskok ještě do přestávky přišli. „Měli jsme výborný vstup do utkání, jenže pak přišel zbytečně inkasovaný gól a po něm jsme najednou zalezli. Hosté díky tomu ještě do půle vyrovnali,“ mrzelo trenéra Herálce Zdeňka Cacha mladšího.

Ve druhé půli už se stovka diváků další branky nedočkala. „Po změně stran jsme měli dvě šance, ale nevyužili jsme je. Opět se hrálo jen od vápna k vápnu, nebyla to z obou stran žádná extra podívaná. Je to o tréninku a o tom, odevzdat na hřišti maximum. To tam někteří naši hráči rozhodně neodevzdali,“ dodal kouč Herálce.

Z dalších výsledků druhé nejvyšší krajské soutěže zaujal šestibrankový debakl, který inkasovali fotbalisté Radešínské Svratky na hřišti Koutů. O druhý čistý hattrick víkendu se postaral Tomáš Vokoun, který třemi góly ve druhém poločase pomohl rezervě FC Žďas k výhře nad Jemnickem.

Výsledky 1. kola nižších krajských fotbalových soutěží

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

RAPOTICE – NOVÉ MĚSTO B 2:7

Góly: 13. Valsa, 73. Matoušek – 11. Polnický, 16. a 49. Boušek, 36. Dobrovolný, 61. Slavíček, 65. a 86. Šmída. Rozhodčí: Beseda. Bez ŽK. Diváci: 98. Poločas: 1:3. SFK Nové Město B: Skryja – Bača, Veselý, Švanda, Blažíček, Slavíček, Šmída, Polnický, Dobrovolný (65. Sláma), Boušek (67. Červenka), Chytrý (71. Kutra).



MĚŘÍN – POČÍTKY 3:1

Góly: 13. Koudela, 18. Beran, 90. Polanský – 68. Jurnečka (PK). Rozhodčí: Šimek. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 2:0. Měřín: J. Hladík – Beran, Doležal (52. Procházka), M. Hladík, Kožený (86. Láznička), Matoušek, Koudela, Polanský, Souček (76. Kružík), Kafka, Polák. Počítky: Štryncl – Sláma (80. Beneš), Řeháček, F. Toman, P. Ločárek – Jurnečka, Mašek, T. Ločárek, Janů – Filippi (60. Zajíček), Kuřítko (74. Zelený).



HERÁLEC – MORAVEC 2:2

Góly: 2. Boháč, 4. Okurka – 8. Horký, 36. M. Černý. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (84. Sodomka). Diváci: 101. Poločas: 2:2. Herálec: Žejdlík (46. Lachman) – Uchytil, Černý, Cestr (71. Bříza), Kovář, Slováček (67. Veselský), Okurka, Holec, Solnička (67. Suchý), Hamák, Boháč. Moravec: Pokorný – F. Kudiovský, P. Černý, Toufar, Juračka, Smolík, Červinka, Kachlík, Horký, M. Černý (81. Cícha), Sodomka.



KOUTY – RAD. SVRATKA 6:0

Góly: 43. Semrád, 20., 51. a 83. Neuman, 50. Navrkal, 74. Coufal. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 2:2. Diváci: 151. Poločas: 2:0. Rad. Svratka: Petr – Drdla, Smejkal (66. Buřval), Plhal, Janů – Šacl, Starý (85. Chrást), Josífek (53. Novotný), Pekárek (87. Pulkrábek) – Jinek, Šoustar (53. Skryja).



ŽĎÁR B – JEMNICKO 3:1

Góly: 59., 64. a 86. Vokoun – 10. Axman. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Poločas: 0:1. Žďár B: Šenkýř – O. Růžička, Peňáz, Machatka, F. Růžička, Titauer (79. Klement), Musil, Viliš (55. Blažíček), Vokoun (88. Štíbal), Srnský (65. Sláma), Lukáš.



Další výsledky 1. kola: Želetava – Budišov-Nárameč 4:1, Dobronín – Dukovany 5:3.



1. B TŘÍDA – SKUPINA A

SVRATKA – PACOV 3:0

Góly: 8., 11. a 20. Štěpánek. Rozhodčí: Žaloudek. ŽK: 1:1. Diváci: 68. Poločas: 3:0. Svratka: Moučka – Řádek (73. Ondra), Novosad, Jambor, Mayer, Kalina, Pech, Bureš, J. Vítek (77. Fousek), Štěpánek (87. Šuhaj), T. Vítek (67. Lédl).



Další výsledky 1. kola: Tis – Ždírec B 1:2, H. Borová – Lučice 3:3, Batelov – Světlá B 5:1, Chotěboř B – Lípa 0:1, Habry – H. Brod C 2:2, Ant. Důl – Pohled 2:3.



1. B TŘÍDA – SKUPINA B

BOHDALOV – STAŘEČ 2:1

Góly: 44. A. Neuman, 87. Křesťan – 43. Linhart. Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Poločas: 1:1. Bohdalov: Velín – Chalupa, Novotný, Večeřa, Skála – A. Neuman, P. Neuman, Boháček, Krčál – Švoma (46. Křesťan), Pokorný (46. Fabík).



HAMRY – M. BUDĚJOVICE 3:1

Góly: 13. S. Zedníček, 16. a 28. Loži – 88. Stehlík. Rozhodčí: Zadina. ŽK: 3:1. Diváci: 105. Poločas: 3:0. Hamry nad Sázavou: Pinkava – Kamarád (69. Němec), Franěk, T. Novotný, Lóži (74. Zeman), V. Zedníček, Russ (79. Sojma), Jun, S. Zedníček (80. Vašek), P. Novotný, Havlík.



NEDVĚDICE – VELKÁ BÍTEŠ B 7:1

Góly: 8. Prudký, 45. a 48. Martin Vašíček, 58. a 90.+3. Havlíček, 69. Sytař, 89. Pokorný – 16. Surmach. Rozhodčí: Rosický. Bez ŽK. Diváci: 84. Poločas: 2:1. Nedvědice: Havlík – Jirásek (65. Veselský), Krejčí, Trdý, Houdek (70. Haviger), Mareš (60. Christian), Havlíček, Sytař, Michal Vašíček, Prudký (68. Bracek), Martin Vašíček (72. Pokorný). Velká Bíteš B: Klíma – P. Loup, Pelikán, Pelán (80. Mejzlík), Svoboda, Pokorný (77. Macholán), Rozum, M. Švanda (61. Ráboň), Jakeš, Surmach (90. Urbánek), T. Loup (56. O. Švanda).



Další výsledky 1. kola: Slavoj Polná B – Velký Beranov 0:1, Přibyslavice – Rudíkov 4:3, Luka nad Jihlavou – Stonařov 3:2, Jaroměřice nad Rokytnou – FŠ Třebíč 0:3.