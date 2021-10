Podle mínění obou trenérů byla dělba bodů spravedlivá. „Šlo o herně vyrovnaný zápas. V první půli nás Speřice vyškolily v produktivitě. Po změně stran jsme podle mého měli více ze hry my, ale skórovali jsme pouze jednou. Fotbal se ovšem divákům musel líbit, z obou stran to mělo tempo i nasazení,“ chválil obě mužstva trenér Pelhřimova Pavel Regásek.

Podobného názoru byl rovněž jeho protějšek. „Jako vedoucí celek tabulky jsme asi byli mírným favoritem zápasu. Remíza zřejmě odpovídá průběhu hry,“ kontroval kormidelník Speřic Jiří Holenda.

Ten současně přiznal, že brzké vedení jeho mančaftu spíše uškodilo. „Myslel jsem si, že vstřelená branka už ve druhé minutě nám pomůže. Bohužel byl pravdou spíše opak, jakoby nás rychlý gól docela ukolébal,“ kabonil se trenér lídra elitní krajské soutěže.

Současně jej mrzely obě lacino inkasované branky. „První byla dílem našeho špatného bránění standardní situace, při druhém gólu pro změnu chyboval náš gólman,“ popisoval.

Po změně stran lídra trápila špatná finální fáze. „V našem podání byla doslova katastrofální, takže jsme si ve druhé půli žádnou příležitost nevypracovali. Ostatní části naší hry byly jinak v pořádku. Když porovnáme počet obyvatel Pelhřimova a Speřic, asi můžeme být s bodem spokojení,“ usmíval se Holenda.

Lídr tabulky svým výkonem fotbalisty Maratonu nepřekvapil. „Dlouhodobě se známe, proto o silných stránkách Speřic dobře víme. Věděli jsme, že k nám dorazí silný tým s kvalitními útočníky a rychlým přechodem do útoku,“ popisoval lodivod Pelhřimova.

Úvodní gól Svobody to jen potvrdil. „Jinak nás ale hosté nijak nepřekvapili, spíše jsme jim naší hrou ke gólům dopomohli,“ všiml si.

Po dvou nedohraných sezonách, v nichž Pelhřimov konkurenci doslova válcoval, je na tom letos o dost hůř. „Situaci s tolika zraněnými jsem za tři a půl roku, co jsem v Pelhřimově, ještě nezažil. Po zranění pěti hráčů nám hned v úvodu sezony vypadla prakticky celá kostra kádru. To by poznamenalo každý mančaft. Šanci tak dostávají jiní hráči. Musíme se se s tím popasovat, nemá cenu se nějak litovat,“ dodal Regásek.