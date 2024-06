Na jaře k nim přidali dalších osmnáct, což krajskému přeborníkovi z let 2012 a 2019 zajistilo účast mezi krajskou elitou i pro příští ročník. „Jsem samozřejmě rád, že jsme získali jistotu záchrany už jedno kolo před koncem sezony. Jinak ale zůstávám hodně pokorný,“ zdůraznil Procházka.

A pokračoval: „Byl to doslova boj zuby nehty, všechny zápasy byly opravdu na hraně, během jara nebyla jediná chvilka, kdy bychom mohli být trošku uvolněnější. Záchrana tedy je, ale jinak se nedá hovořit o nějakém velkém úspěchu, není důvod si z toho nějak vyskakovat.“

Odvážný výkon nestačil. Velké zklamání, říká kouč sestupujícího Pelhřimova Zeman

Byla nakonec záchranářská mise ještě složitější než si v zimě, kdy se mužstva ujal, dokázal představit? „Určitě to bylo těžší, hlavně z jednoho klíčového důvodu. Tím byla rozklíženost a nesourodost týmu. Ten byl poznamenám některými odchody, morálka v kabině nebyla dobrá, byl jsem z toho hodně zklamaný. Opravdu jsem nečekal, že bude mužstvo v tak špatném stavu,“ neskrýval Procházka.

Přitom na podzim viděl snad všechny domácí zápas svého nového působiště… „Z tribuny to tak nevypadá, člověk nevidí do toho, co se děje uvnitř mančaftu. Ale opravdu bylo nesmírně těžké dávat ten celek dokupy, což se pak projevilo v jarních zápasech. Úplně každý jsme hráli na hraně, byl to boj o každý bod,“ popisoval.

A to ještě mohou v Bystřici hovořit o velkém štěstí, že mají k dispozici několik stále ještě kvalitních fotbalistů, kteří mají zkušenosti z divize, sice už v týmu před časem skončili, ale i v pokročilejším sportovním věku neváhali a šli klubu znovu pomoci. Bez hráčů, jakými jsou Sklenář, Prášil, Holý či Šponar, by se možná nyní u hradu Pernštejna připravovali jen na I. A třídu.

Postupové a sestupové šachy: Pelhřimov divizi nezachránil, Rychnov postup odmítl

Je to tak? „Stoprocentně ano. Bez hráčů, jako jsou Prášil, Holý či Sklenář bychom to neuhráli. Tahle stará garda a jejich zkušenosti tu zachránily krajský přebor. Zaprvé početně, protože jinak bychom museli hrát s dorostenci, ale i kvalitou a zkušeností. Třeba osm gólů Prášila znamenalo, že jsme vydolovali klíčové body. Jak říkám, tihle tři hráči nesli mančaft na ramenou,“ ocenil Procházka.

S čím půjdou v Bystřici do další sezony? Budou dál pokračovat zmínění veteráni? A zůstane na trenérském můstku Pavel Procházka? Na tyto otázky přinese Deník odpovědi v nejbližších dnech.