Po rozkoukávací první desetiminutovce přišel na hřiště v té druhé pořádný vzruch. Jako první zahrozili hosté, v 11. minutě pěkně pálil Mazač, ale Josef Moravec jeho pokus zneškodnil. O chvilku později se na druhé straně prodral do šance Holenda, jeho projektil však mířil mimo.

Velmi zajímavou pasáž pak ukončil důrazný Vlček, který hlavou procpal míč do sítě po stříleném centru z křídelního prostoru – 1:0. „Nechci říct, že to bylo z naší strany nekoukatelné, ale bylo to hodně o bojovnosti a o morálu,“ tvrdil po zápase Holenda.

Také po změně stran se jako první prosadily Speřice. Špílmachr Jančík byl po úniku faulován těsně před velkým vápnem a sám pak z trestného kopu vymetl šibenici. Holický se jen stačil podívat, jak se míč třepotá v jeho síti. „Rána se mi povedla, kdo ví, jestli se ještě někdy takhle trefím,“ usmíval se šťastný střelec.

Zdálo se, že lídr tabulky v pohodě udrží náskok. Jenže Pelhřimov zabral a vytvořil si dostatek šancí. Hned několik jich bylo mezi 72. a 77. minutou. Obrovskou příležitost spálil Blokeš, spolehlivého Moravce překonal až právě v 77. minutě Homolka.

Hosté toužili alespoň po vyrovnání, jenže další branku už přidat nestihli. „Porazit v rozhodujícím zápase Pelhřimov je pro kluky satisfakce. My jsme dříve zápasy s předními týmy moc neuměli, teď jsme to naší zkušeností zvládli. Jaro nebylo úplně podle našich trenérských představ, ale uhráli jsme důležité výhry,“ dodal Holenda.

V pelhřimovském táboře zavládl smutek, Speřicím však sportovně hosté pogratulovali. „Domácí svoje příležitosti využili, byli v koncovce hladovější. My jsme měli větších příležitostí více než soupeř, ale góly jsme z toho nedali. Chyběl nám větší důraz, nedotáhli jsme dobře se vyvíjející akce do úspěšného konce,“ povzdechl si trenér hostí Richard Zeman.