Motivaci tedy mají ve Speřicích pořádnou. „Těšíme se hodně. Ale chystáme se na ten zápas úplně stejně jako na každý jiný. Vůbec neřešíme to, s kým hrajeme,“ prozradil kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Současně přiznává, že okresního rivala v průběhu jara moc nesledoval. „Pelhřimov jsem viděl pouze v úvodním jarním kole proti Bedřichovu. Na umělé trávě to však je trošku jiný sport. Hrajeme doma, na našem hřišti, proto chceme udávat tempo hry. Předpokládám ale, že Richard Zeman (kouč Pelhřimova – pozn. autora) na nás bude nachystaný, on je vždy dokonale připravený,“ pousmál se.

Ačkoliv stačí Speřicím získat jen bod, příliš spekulovat nechtějí. „My takhle hrát neumíme. Celých pět let, co jsme v přeboru, jsem taktiku nikdy neřešil. Stále tvrdím, že na úrovni krajského přeboru se má hrát pro diváky, tedy nahoru dolů. Ani teď z toho nehodláme ustupovat,“ zdůraznil lodivod Speřic.

Vzhledem k důležitosti zápasu, ale i tomu, že se jedná o okresní derby, se dá v neděli očekávat velká návštěva. „Už mi účast na utkání hlásili lidé, které jsem u nás v životě neviděl,“ usmíval se.

Své ovečky tím ale svazovat nehodlá. „Nechci na hráče přenášet nějakou nervozitu. Spíše mám trošku strach z toho, aby bylo utkání koukatelné. Třeba v Nové Vsi, kam také dorazila spousta diváků, to byl spíše boj,“ připomněl.

O případných oslavách po závěrečném hvizdu ve Speřicích z pověrčivosti nepřemýšlí. „Naťukli jsme to při rozhovoru s kapitánem a dalšími zkušenými hráči. Všichni se shodli, že nebudeme urážet pána Boha a necháme tomu volný průběh. Když to dopadne, bude to aspoň spontánní,“ zdůraznil Holenda.

Pořádnou motivaci mají rovněž v kádru Pelhřimova. „Je to vyvrcholení jara. Samozřejmě bychom si přáli, aby se ještě dalo hrát o první místo. Dnes si ale myslím, že je rozhodnuto. Půjde jen o to, zda budou Speřice slavit už v neděli, nebo budou muset týden čekat,“ popisoval obrysy šlágru kola lodivod Pelhřimova Richard Zeman.

To ale neznamená, že by byly ambice jeho svěřenců malé. „Pokusíme se Speřice ve vzájemném utkání porazit a získat pro sebe primát nejlepšího mužstva jara,“ sdělil.

Vedoucí příčku okresního rivala ale Zeman považuje za zaslouženou. „Každý týden jsme se na ně dívali a klobouk dolů před tím, jak to zvládli. Na rovinu ale říkám, že mě to zase tolik nepřekvapilo. Ve všech parametrech mají Speřice nejlepší celek,“ vysekl poklonu.

Prosadit by se chtěl FK Maraton svojí hrou. „Dobře víme, jací hráči jsou pro Speřice klíčoví. To samé ale vědí i oni o nás. Myslím si, že by to mohl být dobrý fotbal, protože se nehraje bezprostředně o postup. Na zápas se těšíme, ve Speřicích to mám rád. Jak lidé, tak i prostředí jsou tam pokaždé příjemné,“ dodal Zeman.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 24. KOLO

SOBOTA: HFK Třebíč – Žirovnice, Bedřichov – Velké Meziříčí B (16.30).

NEDĚLE: Nová Ves – Sapeli Polná, Nové Město – Přibyslav, Chotěboř – Náměšť n. O.-Vícenice, Speřice – Pelhřimov, Ledeč n. S. – Okříšky (vše 16.30).