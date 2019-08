Vysočina – Nová sezona ve fotbalové I. A třídě skupině B bude zřejmě vyrovnaná a hlavní favorit se bude hledat asi těžce. Kvalitu by měly zvednout dva „hosté“ ze skupiny A.

Kouty (v tmavém). Ilustrační fotka | Foto: Deník / Oborný Jiří

Dukovany, rezerva Žďáru, Kouty, Jemnicko a nebo Želetava. Tak tahle pětka byla v minulém ročníku nahoře, a tak nějak se počítá, že by tomu mělo být i letos. „Ambice jsou hrát hlavně atraktivní fotbal, aby to bavilo lidi i nás hráče. To je celé. Na postup se nesoustředíme, ale kdyby šance byla, asi by se tomu Dukovany nebránily,“ říká tahoun týmu Ivo Koníř.