MS DIVIZE D

Do třetí ligy postupuje Start Brno, fotbalisté Žďáru nad Sázavou obsadí druhé místo. Poslední jistě skončí Bystřice nad Pernštejnem, která se ale ještě může zachránit. Ze tří skupin totiž padá jen jediný celek. Ve hře je ještě skupina E, kde má poslední HFK Olomouc oproti Bystřici o tři body více a o tři branky lepší skóre. Bystřice proto musí na závěr zdolat rozjetý Žďár a věřit v zaváhání Olomouce.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Do divize míří vítězný Pelhřimov, do I.A třídy sestupuje poslední Náměšť nad Oslavou. Pokud z divize spadne Bystřice, zamíří o patro níž z přeboru také předposlední Dukovany.

Fotbalisté nováčka z Borů ubránili důležitou výhru a po roce znovu zamíří výš

I. A TŘÍDA

Ze skupiny B postupuje do přeboru FŠ Třebíč, v áčku se rozhodně mezi Pacovem a Pohledem. Do I. B třídy by měly z obou skupin zamířit dva nejhorší mančafty. Už jistě sestupují Nový Rychnov a Nedvědice, na předposledních příčkách obou skupin ještě není situace jasná.

I. B TŘÍDA

O patro výš zamíří Přibyslav, Tis, Bory a zřejmě i Luka nad Jihlavou. Sestup do okresu postihne Českou Bělou, Havlíčkovu Borovou a Stonařov. Další dvě jména pak určí až poslední kolo.