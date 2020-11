Jaký byl pro váš tým podzim v krajském přeboru?

Můžeme být spokojeni tak na půl. Odchází nám generace, která dříve tým táhla a stála za jeho největšími úspěchy. Snažíme se zabudovávat nové kluky z dorostu i z venku. S tím mohu být vcelku spokojený. Umístění je také slušné, ale mohli jsme získat víc bodů. Abych byl úplně spokojen, tak jsme měli získat body navíc s Přibyslaví a Šebkovicemi.

Kde vás nejvíce tlačí bota?

V obraně, ale není to ani tou obměnou kádru, jako spíš z důvodu zranění. Přišli jsme o Tomáše Kellera a Petra Ďoubala, který se vrací po zranění. Takže jsem musel do obrany na stopery stáhnout kluky Somerauerovi, a tím jsme museli obměnit i střed zálohy. Rovněž jsme postrádali Miroslava Plíška mladšího. Nejvíce nás opravdu trápila defenzíva.

Výpadky ve složení jste ale měl také v záložní řadě.

Tam nám naskočil dorostenec Vojtěch Vepřovský, který se prezentoval velmi dobře. Což je pozitivní. Osvědčili se i Voborník a Stránský, formu měl Petr Chlad. Na to, že jsme měli v záloze velkou díru, tito kluci ji dokázali zacelit.

Zůstává útočná formace. Ani tam jste neměli ustálenou útočnou sílu.

To je pravda. Řešili jsme útočníky zápas od zápasu, neměli jsme stálou dvojici. Hanousek s Nedvědem měli pracovní a osobní záležitosti. Jan Marek také nebyl na každém zápase.

Uprostřed podzimu jste měli dva výpadky s Pelhřimovem a Přibyslaví. Co se v těchto zápasech nepovedlo?

S Přibyslaví jsme měli body získat my. Zápas jsme si prohráli sami. Nedali jsme branky a soupeři jsme jeho góly darovali. Zápas s Pelhřimovem byl jiný, soupeř potvrdil svou kvalitu. V prvním půli jsme ale nedali šance, které jsme měli, a když je neproměníte s takovým týmem, jakým je Pelhřimov, to se těžko vyhrává.

Co vás na podzim nejvíce potěšilo?

Největší pozitivem bylo, že jsme si dokázali poradit v situaci, kdy jsme neměli hráče do pole a potřebovali jsme zpevnit obranu. Byl jsem rád, že se nám osvědčili Voborník a Stránský. Věděli jsme, že jsou to kvalitní hráči, ale neviděli jsme je na postech v záloze. Zápas od zápasu se lepšili.

Které zápasy byly z vašeho pohledu nejvíce povedené?

Musím říct, že ten proti Bedřichovu. Tam měl zápas náboj. A i když jsme dohrávali v deseti, dokázali jsme výsledek udržet. V Okříškách, i když jsem tam nebyl, jsme v hodně promíchané sestavě dokázali otočit výsledek zápasu. Přestože jsme si odvezli nakonec jen bod, výkon byl velmi slušný.

Jak jste na tom s tréninkem? Ukončili jste sezonu úplně, nebo jste hráčům dali tréninkové plány?

Od fotbalu máme úplnou pauzu. Každý se připravuje samostatně. Čekáme na to, až se situace zase uvolní.