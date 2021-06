Shodně od 16.30 se v neděli odehrají oba semifinálové duely krajského poháru. Jediné fotbalové soutěže dospělých, která se v našem kraji, resp. jeho rámci, letos dohraje. Tedy, doufejme.

Mezi čtyřmi semifinalisty nalezneme tři účastníky 1. A třídy a jediného zástupce elitní krajské soutěže. V tom prvním, v němž Želetava přivítá hráče Rapotic, se utkají staří známí. Oba týmy spolu totiž už několik sezon působí ve východní skupině druhé nejvyšší krajské soutěže.

V tom druhém se pak představí hlavní favorit zbývajícího kvarteta v soutěži. Nová Ves vyhrála v roce 2015 první ročník obnoveného poháru, od té doby na další triumf marně čeká.

Na hřišti Světlé nad Sázavou bude favoritem utkání. „Této role se nezříkáme, do finále rozhodně chceme postoupit. Doufám, že se budeme prezentovat podobnou hrou, jako v předchozích dvou přípravných duelech,“ připomněl výhry nad rezervami Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Klub z Novoměstska si přál přeložení zápasu už na sobotu, u svého protivníka ovšem neuspěl. „Z časových důvodů nám sobotní termín vyhovoval lépe, ale Světlá naši prosbu odmítla,“ vysvětloval.

Také proto nebude mít Pohanka v neděli k dispozici kompletní kádr. „Právě kvůli tomu, že se bude hrát v neděli, je start některých hráčů s otazníkem. Podobné je to rovněž u záložníka Františka Nečas, který je zraněný,“ popisoval.

Ještě před měsícem dvaatřicetiletý kormidelník Nové Vsi přiznával, že toho o semifinálovém soupeři svého celku příliš neví. Kromě toho, že ve čtvrtfinále Světlá dokázala vyřadit další celek působící v krajském přeboru. Sapeli Polná v srpnu loňského roku vypadla ze soutěže po nezvládnutém penaltovém rozstřelu.

Nyní už má informací více. „V první řadě vím, že Světlou trénuje ex-ligový Tomáš Frejlach. Dále jsem viděl sestřihy z několika jejich utkání, takže už mám dobrou představu o tom, co nás v neděli čeká,“ předestřel.

Co tedy od svého nejbližšího protivníka očekává? „Tým Světlé je silný ve středu hřiště, na vrcholu je pak vysoký a bojovný útočník. Mají hodně nebezpečné brejky a také standardky,“ nastínil.

A ještě dodal. „Rozhodně nás nečeká jednoduchý soupeř. Počítám s tím, že domácí asi zalezou do defenzivní ulity a budou čekat na naše případné chyby.“

Recept na očekávaný úspěch je jednoduchý. „Chceme v utkání dominovat a našeho soupeře přehrát. To znamená diktovat tempo hry a co nejvíce se tlačit do koncovky. Současně se musíme vyvarovat zbytečných ztrát ve středu hřiště,“ zdůraznil Pohanka.

Finálové utkání krajského poháru Vysočiny je na programu o týden později, v neděli 20. června od 16.30 na fotbalovém stadionu ve Velkém Meziříčí.