A na konto hráče, který vybojoval v sobotním utkání penaltu, po níž šel celek ze Žďárska do vedení, ještě dodal: „Honza přesně ví, co s balonem a ví, jak se chovat, když máte jednoho protihráče na zádech a ještě další dva vás atakují. Míč přidrží, rozehraje, takový typ nám předtím citelně chyběl.“

Se ziskem jednoho bodu proti možná největšímu favoritovi na postup do divize byli v Bystřici spokojení. „Je to pro nás zisk, velký zisk. Soupeř byl vynikající, vytvořil si několik šancí, navíc náš gólman ještě chytil penaltu. Bod jsme vydolovali,“ usmíval se Procházka.

Fotbalovou školu Třebíč měl dobře nastudovanou. „Nejen z této, ale i z minulé sezony. Do Velké Bíteše, kde jsem až do zimy působil, jsem chtěl získat útočníka Tomáše Hobzu. To je hráč pro třetí ligu, proto jsme jej museli bránit osobně. I přesto se do šancí dostával, ačkoliv jsme vsadili na poctivou defenzivu,“ připomněl.

Přestože měla Foška od první minuty herně navrch, do vedení šli v závěru první půle domácí. „Gól nám pomohl, ale v úvodu druhé půle nás Třebíč zmáčkla. Zatlačila nás před velké vápno, kde jsme, jak se říká, zaparkovali autobus,“ neskrýval.

I přesto, že o záchranu bojující fotbalisté Bystřice podali výkon na samé hranici svých možností, nebyli daleko od porážky. Krátce po vyrovnání totiž dostali také hosté výhodu exekuce pokutového kopu. Gólman Pečinka ji ale dokázal zlikvidovat.

Řadou střídání, v některých případech vynucených, se pak domácí lavičce podařilo hru rozkouskovat. „Starší hráči na hrotu už byli vyčerpaní, to samé i záložník Padrtka. Ten předchozí tři týdny nic nedělal, byl na dovolené, k tomu měl svalové zranění a musel nastoupit od začátku. Remízu se nám ale povedlo ubránit a z bodu jsme byli velmi šťastní,“ zopakoval.

Sobotního soupeře přesto Procházka dál vidí jako hlavního adepta na triumf v tom-to ročníku přeboru. „Trenéři Fošky byli hodně zklamaní, ale řekl jsem jim, že mohou být v klidu. S jejich hrou už moc bodů neztratí. Nebojím se říci, že postoupí a budou hrát v divizi do pátého místa,“ zdůraznil.

Naopak Bystřice dál čekají tuhé záchranářské bitvy. „Mužstvo si dokázalo, že když se dodrží stanovená taktika, kterou jsme naroubovali, nějaké ovoce to přinese. Ano, měli jsme velké štěstí, pomohl gólman, zásahy hráčů na brankové čáře… Nakonec ale i my jsme něco měli, soupeř byl přesto lepší a fotbalovější, my jsme vydolovali bod,“ dodal Procházka.

