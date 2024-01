Na cestě za záchranou vsadili na zkušenost. Fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem, předposledního celku podzimní tabulky krajského přeboru Vysočiny, se ujal velezkušený trenér Pavel Procházka. „Je to pro mě srdeční záležitost,“ neskrýval devětapadesátiletý odborník.

Ještě před rokem divizní klub je totiž zralý na padáka také mezi krajskou elitou. „Bylo mi líto, kde se tým pohybuje. Po třiadvaceti letech se tak vracím do bystřického fotbalu. Pokusíme se zachránit krajský přebor, protože dvakrát za sebou sestoupit, to by byla sportovní katastrofa,“ sdělil Procházka.

Ten byl na podzim pravidelným návštěvníkem domácích zápasů Bystřice. „Musí se zlepšit především organizace hry. Všechno je to samozřejmě hlavně o kvalitě, v defenzivě i ofenzivě to skřípalo,“ prohlásil kouč, který si udělal největší jméno hlavně při práci s mládeží FC Vysočina Jihlava.

Také nyní bude pracovat především s mladými hráči. „Mužstvo je velice mladé, při záchranářských bojích je ale potřeba také zkušenost a fotbalová vyzrálost. Bude to chtít pevné nervy, protože nás nečeká nic lehkého, ale věřím, že to zvládneme,“ zdůraznil.

Jaro tak bude nesmírně náročné. „Jedenáct bodů po podzimu je hrozně málo. Tabulka je sice našlapaná, ale nikdo nebude chtít sestoupit. Vzhledem k situaci v divizi budou z přeboru jistě padat dva, možná i tři mančafty,“ naznačil Procházka.

Ten měl původně dál pokračovat v roli sportovního manažera v divizní Velké Bíteši. „Bylo mi až trapně, když jsem tam musel vedení klubu oznámit, že končím. Byli jsme domluvení na další spolupráci, měl jsem tam rozdělanou práci, sehnal jsem nového trenéra. Po fotbalové stránce jsme spolu jeli na stejné vlně, ale Bystřice je pro mě srdeční záležitostí, kterou jsem prostě nemohl odmítnout,“ vyznal se.

Letošní cíl je pro Bystřici jasný. Jaký je ale výhled na další sezony? „Letos chci mužstvo v přeboru zachránit, konsolidovat a stabilizovat. Současně jsem ale vedení řekl, že tu dál nechci hrát o desáté místo. Nastavili jsme si nějaký harmonogram a do dvou let bychom se chtěli pokusit o návrat do divize a zabydlet se v ní,“ nastínil.

Velkou motivací je v tomto směru také nové zázemí, které klub na Lužánkách získal. „Je to nádhera, všechno nové, skvěle vybavené, připadal jsem si jako v kabině jihlavského áčka. K dispozici máme dvě travnatá hřiště, navrch umělou trávu. Jsou tu výborné podmínky, teď jde jen o to, aby se kluci chtěli učit,“ sdělil.

Zimní přípravu zahájili v Bystřici tak napůl. „V lednu si chodíme dvakrát v týdnu zahrát fotbal. Není to klasická tréninková jednotka, spíše jde o to, aby se kluci rozehráli a trošku pobavili,“ komentoval.

Se začátkem února už se ale zimní dril rozjede naplno. „Třikrát týdně budeme trénovat, k tomu budou přípravné zápasy. Ty už byly dopředu vyjednané, postupně se tak utkáme s Herálcem, Ráječkem, Kunštátem, dorostem Tišnova, Svratkou Brno a v generálce s Počítkami,“ dodal Procházka.