I když na sebe narazí skoro sousedi v tabulce, kontrast v aktuální výkonnosti doslova bije do očí. Fotbalisté Třebíče v posledních pěti zápasech krajského přeboru získali jen jeden bod a z čela tabulky se propadli na devátou příčku. Sapeli Polná jich vybojovala osm a už dávno nehraje jen o záchranu.

Fotbalisté Třebíče se v posledních týdnech herně trápí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Fotbalisté Třebíče, kteří budou mít v dnešním duelu výhodu domácího prostředí, tak mají víceméně nůž na krku. „Potřebujeme vyhrát, to je zřejmé,“ uznal trenér Petr Kylíšek. Vysvětlení, proč v jeho týmu došlo k takovému hernímu i výsledkovému sešupu, lehko nehledá. „Přijde to na každého, nám se momentálně nedaří. Musíme hledat důvody, proč tomu tak je. Jedním je to, že máme poměrně dost nemocných a zraněných,“ uvedl.