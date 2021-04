Fotbalisté už by chtěli na hřiště, vládní nařízení je ovšem stále trochu brzdí.

Fotbalisté Nové Vsi (v modrých dresech) by chtěli na jaře, v případě, že se bude hrát, prohánět favorizovaného podzimního lídra z Pelhřimova. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Od začátku tohoto týdne mohou fotbalisté trénovat na hřištích alespoň po šesti dvojicích. Spoustě z nich se to ovšem pranic nelíbí. „Ani bych se nedivil, pokud by se to za pár dnů opět změnilo,“ jakoby za všechny hovořil trenér Nové Vsi Václav Pohanka.