Křižanovští však výhodu nevyužili. „Náš gólman jí naštěstí chytil. Kdybychom prohrávali 0:2, už by to bylo asi těžší. Dostali jsme se tím do zápasu, Petr Bureš vyrovnal, a už to šlo,“ pochválil brankáře Patrika Juračku Padrtka.

Ten celou dosavadní kariéru strávil ve svém klubu a útočné choutky má od začátku. „Hrávám ofenzivního středního záložníka nebo na kraji,“ prozradil.

Souhrn 1. B třídy: Nový Rychnov a Telč nadělovaly, zaujala jasná výhra Nedvědice

Jak již naznačeno výše, Rozsochy vloni na jaře vyhrály všechny své zápasy, vymazaly desetibodovou ztrátu na čelo a postoupily do nejnižší krajské soutěže. „Bavíme se o tom. Kdyby přišlo podobné déjà vu, nikdo by se nezlobil,“ culí se Padrtka. „Je ale pochopitelné, že toho dosáhnout bude nepoměrně těžší než minulý rok. Je to přece jenom vyšší soutěž, kvalitnější soupeři, ale strach z nikoho nemáme,“ dodává už vážněji.

Mimochodem, aktuální ztráta na vedoucí SK Pernštejn Nedvědice je deset bodů…

Jméno Padrtka je v TJ Rozsochy je frekventované. Radek Padrtka starší již ale kopanou nehraje. „Chodí se na nás koukat. Radí, a je docela přísný. Ale dá se to vydržet,“ směje se Radek mladší.

Žirovnice se radovala z prvních bodů. Klíčový pro výhru byl výkon gólmana Koláře

Slovo „nás“ neznamená jenom klub, ale i bratra Stanislava. Oba byli v základní sestavě i v duelu s Křižanovem. Okřídlené filmové ,Já na bráchu, brácha na mě´ ale v jejich případě tolik neplatí. „Občas se při hře potkáme, ale celkově tam fotbalová chemie mezi náma úplně není,“ přiznává Radek.

Co ale platí určitě, je chuť celého týmu nadále vítězit. „V neděli do Přibyslavic si určitě pojedeme pro tři body. Jiný výsledek ani neočekávám,“ uzavírá optimisticky Radek Padrtka.