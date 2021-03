Sedm. Tolik fotbalových celků ze žďárského okresu působí ve druhé nejvyšší krajské soutěži. A zdá se, že také v příštím ročníku bude 1. A třída soutěží, v níž bude mít náš okres nejhojnější zastoupení.

Důvod je nasnadě, o patro níže totiž mají k postupu našlápnuto hned dva mančafty. Jejich největším protivníkem tentokrát nebudou ostatní mužstva, nýbrž covid-19. Právě vývoj pandemie totiž rozhodne o tom, zda a kolik utkání se v průběhu jara odehraje.

Jednoznačným favoritem jsou fotbalisté Nedvědice. Za deset podzimních kol ztratili body jen dvakrát a se sedmibodovým náskokem vévodí tabulce. „Ani jsem nečekal, že budeme až tak dobří. Jen se ale potvrdilo, jak rychle se spousta mladých hráčů, které máme v kádru, dokázala adaptovat na mužský fotbal,“ pochvaloval si kapitán SK Pernštejn Michal Havlíček.

O jarních cílech jeho mužstva netřeba spekulovat. „Za této situace nemůže být cílem nic jiného než postup. Máme teď v kabině ideální mix dravého mládí a zkušeností,“ přiznal.

Stále více to vypadá tak, že se na jaře dohraje jen zbytek podzimní poloviny sezony, aby se mohly určitě postupující a sestupující mančafty. „Nebudu zapírat, že bychom na tom mohli vydělat. Nám by to určitě pomohlo, to je fakt. Ale nijak víc nad tím nepřemýšlíme, rozhodnutí je na svazu,“ sdělil Havlíček.

Na druhé postupové místo ve východní skupině 1. B třídy si mohou brousit zuby fotbalisté Hamrů nad Sázavou. Ti jsou zatím na čtvrtém místě tabulky, s tříbodovou ztrátou na druhou Fotbalovou školu Třebíč.

Po Vojtěchovi Zedníčkovi, který odešel pracovat k mládeži Žďáru, povede tým nový trenér. „Tím se stal Jan Zábranský, který už předtím s vedením mužstva vypomáhal,“ nastínil kapitán Kladivářů a současně také předseda klubu Pavel Novotný.

Zatímco v předchozích letech Hamry postupové choutky vždy spíše odmítaly, nyní je vše jinak. „Postupu bychom se nebránili. Ono to tak bylo rovněž v předchozích letech, ale veřejně jsme to nikterak neprezentovali,“ potvrdil.

Stejně jako další týmy, i Kladiváře trápí, že nemohou trénovat. „Je to hodně složitá doba, pro všechny stejná. Každý z kluků se má udržovat v kondici tak, jak uzná za vhodné, nejsme přece malé děti,“ pousmál se Novotný.