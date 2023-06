Toto očekávání jste ale nenaplnili.

Přes kvalitní přípravu se nám vstup do soutěže nevydařil. Ztráceli jsme domácí utkání se soupeři, kteří nebyli herně lepší, ale srážely nás naivní a někdy šílené chyby v obraně. Troufnu si konstatovat, že svoji roli sehrál i velmi nízký věkový průměr, a tedy nezkušenost mužstva. Zmínit musím rovněž skutečnost, že svoji roli sehrál rovněž poměrně markantní výkonnostní rozdíl mezi oběma soutěžemi. Takový jsme nečekali. Na atmosféru v kabině měla určitý vliv také rezignace trenéra Šikoly po sérii neúspěšných výsledků a fakt, že se nám nového trenéra pro jarní část nepodařilo zajistit.

Po podzimu ale ještě nebyla situace zcela ztracená. Co chybělo týmu ve druhé fázi sezony?

Bodové odstupy nebyly velké a opravdu jsme věřili, se soutěž dá zachránit. K mírnému optimismu nás vedla i solidní zimní příprava a slušně odehraná přípravná utkání. Hned v prvních utkáních však přišly další zbytečné bodové ztráty. Například domácí remíza s HFK Třebíč 2:2, prohra v Budišově brankou ve dvacáté sekundě hry a především další remíza doma se Šebkovicemi, když hosté vyrovnali v poslední minutě hry. Současně nám začaly přibývat absence z důvodu zranění. Především druhou polovinu jara jsme tak odehráli bez šesti hráčů základní sestavy, což bylo příliš. K utkáním jsme většinou nastupovali s jedním, maximálně dvěma hráči na střídání.

Jaké máte vize do dalšího ročníku? Pokusíte se o okamžitý návrat do 1. A třídy?

Po sestupu vždy přichází kocovina. Zvláště pokud se na šikovné hráče zaměří funkcionáři z okolních klubů. I přes snahu udržet družstvo pohromadě jsme již nyní přišli o dva mladé záložníky, kteří míří do Tišnova, a jen trneme, zda nám někdo další neoznámí úmysl odejít. Pro nový soutěžní ročník jsme získali zkušeného trenéra, vyjadřovat se v tuto chvíli ke složení mužstva by však bylo netaktické a předčasné. Můžeme jen doufat, že odchodů hráčů nebude mnoho a že se nám podaří přivést pár nových nebo staronových tváří. Cílem bude stabilizace družstva, rádi bychom hráli v horní polovině tabulky, nebo alespoň v jejím středu. Hovořit o návratu do I. A třídy není v tuto chvíli na pořadu dne.